Scriitorul Robert Şerban, autorul volumului „Oameni în trening”: „Treningul ne accentuează umanitatea“

Pe scriitorul, jurnalistul şi omul Robert Şerban îl găsim de această dată în „marchiză”, aşa cum descrie scriitorul Răzvan Petrescu proza scurtă, comparând-o cu poezia, cea care este „regina literaturii” şi pe care Robert Şerban a cucerit-o. Este poetul care debutează în proză cu o dorinţă imensă de a crea lumi. Ca-n poezie. „Oameni în trening” a apărut la editura Polirom, în colecţia „Ego. Proză”.

Robert Şerban ne-a răspuns la întrebări cu alte câteva povestiri. Despre viaţă, poezie, familie, scriitură şi fotografie.

Scriu poezie de mână, în caiete A4. Am un scris rapid, nervos şi ilizibil. Dacă nu transcriu în computer a doua sau, cel târziu, a treia zi după ce am încheiat un text, risc să nu-mi mai amintesc ce e pe foaie – că de înţeles nu înţeleg. Poezie am scris, în ultimii ani, doar după miezul nopţii, în pat. Mi-e incomod să stau cu laptopul la cap, dar cu un caiet, nu. Mai notez în el începuturi de poveşti, câte o propoziţie, o frază, o idee. Apoi le transcriu într-un document pe calculator şi, uneori, pornesc o proză. Habar n-am încotro, fiindcă habar n-am ce se va întâmpla, întrucât povestea creşte chiar în timp ce o aştern, iar personajele fac efectiv ce vor ele. Sunt curios şi mă amuz de forma pe care o iau, de replicile pe care le dau, de cum se încheie acea întâmplare.

Tot ce am scris îşi are sursa în realitate. Fiecare poveste, bănuiesc, s-a întâmplat întocmai ca în carte. Sau urmează să se întâmple. Iar pe oamenii de acolo îi cunosc foarte bine, sunt prietenii mei, asta când nu sunt chiar eu.

Fiindcă, de regulă, când spui „costum“ te cam gândeşti la bărbaţi. Or, oamenii mei sunt de ambele sexe, nu fac discriminări. Apoi, mai toată lumea, inclusiv cea despre care scriu, pare că are la îndemână un trening în care se simte confortabil. Treningul este unul dintre patternurile care ne unesc şi ne accentuează umanitatea. S-a scris despre carte că dă seama despre o lume de/la margine – asta dacă am şti care şi unde e centrul. Ba, ştim, cum nu: centrul este fiecare dintre noi.

Robert Şerban: Mi-au plăcut dintotdeauna poveştile. Şi nu doar să le aud ori să le citesc, ci şi să le spun sau să le scriu. Sunt un povestitor antrenat de cei doi copii ai mei – fiică-mea, Crina, are deja 15 ani, Tudor are 11 ani –, care au ascultat sute şi sute de poveşti, nu doar înainte de culcare, ci chiar şi pe drumurile făcute cu maşina ori la pas. „Oameni în trening“ strânge 46 de povestiri din încă pe atâtea, scrise în mai bine de 20 de ani, unele publicate prin reviste, altele inedite. Când am hotărât să fac o carte cu cele mai bune, am realizat că există mai multe fire care le leagă, chiar dacă ele funcţionează independent, având personaje şi acţiuni de sine stătătoare. Iar unul dintre aceste fire este dinamica, mişcarea fiecărei poveşti. Lucrurile se întâmplă repede, acţiunea nu bălteşte. Scurt şi cuprinzător, cum se spune.

- „După ce ai cucerit regina literaturii (poezia), de ce te-ai uita la o simplă marchiză (proza scurtă)?“, a spus scriitorul Răzvan Petrescu. De ce v-aţi uitat la „o simplă marchiză“ dacă aţi cucerit „regina“?

Răzvan îmi face un compliment... Şi, bineînţeles, exagerează, ca orice prozator sigur pe el şi pe arta lui. Dar e aici un loc prielnic să îi mulţumesc – şi lui, şi Adrianei Babeţi – pentru că mi-a citit cartea în manuscris, mi-a făcut câteva observaţii şi, apoi, a scris acele rânduri entuziasmate pe coperta a IV-a. Uneori, simt nevoia să o acopăr, să o protejez de bezne, de luminile prea puternice, de frigurile care pot veni de la un singur cuvânt, de la un singur gest, ori de la absenţa lor, de privirile tăioase, de aerul stricat, de tristeţile care o înmoaie, o subţiază. Şi atunci îmi trebuie o cămaşă. Cu mânecă scurtă. Şi ţes poveşti.

Coperta cărţii „Oameni în trening”, de Robert Şerban

- Plecând tot de la spusele scriitorului Răzvan Petrescu: „Nu ştiu dacă va rămâne cu marchiza, se va întoarce la regină sau va trece la chelar (romanul)“. Veţi face şi acest pas, către roman?

Tentaţia romanului există de când eram copilandru. Asta şi fiindcă atunci citeam pe rupte romane. Romanul şi ziua, mai ales în vacanţe. Am şi pornit unul prin clasa a opta, unul SF. Dar mi-am amintit că am examenul de Treaptă şi l-am abandonat, m-am luat cu învăţatul. În urmă cu 13 ani am început să scriu la un altul. Nu e acelaşi lucru ca-n povestiri, trebuie răbdare cu personajele, cu ambianţa. Dar îmi place să mă provoc şi poate că o să fac şi acest pariu cu mine. Proză scurtă scriu în continuare. Şi poezie, bineînţeles, sunt ca un diabetic care-şi verifică glicemia, altfel nu se poate.

Aşa tată, aşa fiu

- Sunteţi absolvent al Facultăţii de Arte şi Design, dar şi al Facultăţii de Construcţii. Între aceste lumi, cum a apărut pasiunea pentru jurnalism?

Am crescut nu doar între cărţi, ci şi între ziare şi reviste. Tatăl meu a fost, o viaţă întreagă, ziarist. M-am molipsit de la el. Politehnica am făcut-o fiindcă le-am promis părinţilor că o voi duce la bun sfârşit, după ce am fost tentat, de câteva ori, să o abandonez, fiindu-mi evident că n-am stofă de inginer. Dar m-am încordat şi am reuşit să-mi iau licenţa cu o notă foarte bună. Pe de altă parte, eram student la Poli când scriam în presa din Timişoara, iar după nouă luni de job pe postul de purtător de cuvânt al Primăriei Timişoara, când încă nu împlinisem 25 de ani, am evadat în jurnalism. Au fost ani minunaţi, eram pasionat şi ahtiat! Cum, treptat, treptat, şi de artele vizuale, iar interesul pentru imagine şi hermeneutica ei m-a determinat să urmez cursurile secţiei de Istoria şi Teoria Artei. Era un cadru constrângător, ales benevol, ca să mă oblig să citesc cărţi pe care, altfel, nu cred că le-aş fi citit din lipsă de timp. Aşa, am mai furat nopţilor câteva ore.

- Cum a apărut poezia în viaţa dumneavoastră? Ce anume v-a determinat să scrieţi primul volum de poezii, „Fireşte că exagerez“?

Tatăl meu, Ion Şerban Drincea, este şi scriitor, nu doar ziarist. Prin urmare, am făcut ce a făcut tata. Şi, cum am trăit în mirajul cărţilor, am visat să public şi eu una. Am câştigat, student fiind, un concurs de poezie, iar marele premiu a fost publicarea manuscrisului. Aşa a apărut „Fireşte că exagerez“.

Tentaţia romanului există de când eram copilandru. Asta şi fiindcă atunci citeam pe rupte romane. Romanul şi ziua, mai ales în vacanţe.