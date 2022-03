Schindler-i de România. Povestea românilor care au reuşit să scoată sute de refugiaţi din Odessa

De cel puţin o săptămână, de la izbucnirea războiului din Ucraina, istoria pare să se repete. Situaţii şi vremuri care am fi vrut să existe doar în filme şi cărţi au dus la o mobilizare fără precedent în ţara noastră. Smaranda Hristodorescu, o tânără de 27 de ani din Iaşi, a strâns în jurul ei un grup de oameni care îi ajută pe refugiaţi să plece din Ucraina.

Şoferii, români, spun că nu se tem şi că o fac pentru a veni în sprijinul refugiaţilor. Până să ajungă în România, provocarea cea mai mare pentru ucraineni este să reuşească să plece din ţara în care au trăit până acum şi care le era casă.

Eroul din Focşani

Totul a plecat de la dorinţa de a ajuta o femeie însărcinată în luna a opta să părăsească Odessa şi să ajungă în România. Ieşeanca Smaranda Hristodorescu a aflat de acest caz, a făcut apel mai departe şi a ajuns la Dragoş Pavăl, din Focşani, care a acceptat să plece în Ucraina, singur, în miez de noapte, ca să salveze vieţi.

„Adevărul” a vorbit cu Dragoş miercuri, 2 martie, când se afla în Odessa, după ce preluase deja alţi ucraineni pe care urma să transporte în România. Era la volan, într-o ţară aflată în plin război, având o dorinţă imensă de a salva cât mai multe vieţi. „Prima cursă am făcut-o eu, vinerea trecută. Am fost primul român care a intrat într-o zonă de război. Eu am fost singurul nebun. Am avut şi am curaj, pentru oamenii aceştia. Prima cursă am făcut-o cu o maşină de-a mea, acum sunt cu un autocar de 50 de locuri închiriat. Din România am plecat singur, şoferii mei au spus că nu merg în Ucraina”, ne povesteşte Dragoş Pavăl, care are şi o firmă de transport.

Este cu adevărat un erou, aşa cum spune şi Smaranda. „A avut un curaj fantastic. Vineri seara, când a plecat, erau ştiri că urmează să fie bombardată Odessa. Dragoş are soţie şi copii acasă”.

Sutele de oameni care au ajuns mai apoi să le ceară ajutorul i-au determinat că continue. „După acea primă cursă, ne-am mobilizat, pentru că am văzut câţi oameni au nevoie de ajutor, şi aducem zilnic refugiaţi”, explică şoferul.