Scandal în jurul casei în care a locuit Costache Negruzzi la Iaşi. Un afacerist este acuzat că ar fi dărâmat-o fără aprobare pentru a construi un hotel

Reprezentanţii Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iaşi şi Dan Lungu, senator USR, susţin că omul de afaceri ar fi distrus intenţionat, în timp, o clădire monument, urmărind să ridice în locul acesteia un hotel, pentru care ar fi solicitat în urmă cu un an un document de construire.

Conform acestora, cerere i-a fost în cele din urmă respinsă de Comisia Zonală a Monumetelor Istorice, care au constatat prezenţa casei scriitorului. De asemenea, faptul că pe terenul omului de afaceri se află un monument istoric, prezent pe Lista Monumentelor Istorice la numărul 1081, a fost decis şi în instanţă, atunci când proprietarul ar fi încercat să dovedească opusul.

„Este un proces de demolare care a fost accelerat în ultimul an şi, în special, în ultima lună. Trecem zilnic pe acolo, am observat tot ce se întâmplă şi am făcut plângeri la instituţiile abilitate – Poliţia Locală, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, dar nimeni nu a intervenit”, a declarat Virgil Băbîi, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iaşi.

Problema a ajuns şi la Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi la Ministerul Afacerilor Interne de către senatorul Dan Lungu, care prin intermediul unei interpelări a cerut lămuriri legate de plângerile depuse de-a lungul timpului la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, cerând sancţionarea celor care au distrus monumentul.

„Faptul că din casa lui Costache Negruzzi, în care acesta a locuit pe parcursul anilor petrecuţi la Iaşi, ne-am ales cu un morman de moloz, în ciuda avertismentelor instituţiilor abilitate, este revoltător. Dispreţul valorilor, al legilor, al instituţiilor a atins în România o cotă dezolantă. Demolarea patrimoniului este echivalentă cu arderea bibliotecilor, ştergerea memoriei şi mancurtizarea. Ne autosabotăm propria identitate cu veselă inconştienţă şi din interese minore”, a menţionat Dan Lungu, senator USR.

Afaceristul Vasile Puşcaşu susţine însă că imobilul care este stricat aproape în totalitate şi care se află pe terenul său nu este casa lui Costache Negruzzi, monument fiind un alt imobil, aflat în aceeaşi curte şi deţinut de familia Lupu, a unui fost architect ieşean.

„Casa lui Costache Negruzzi este imoblilul de lângă cel care s-a autodemolat, aflat în proprietatea familiei Lupu. Casa este în aceeaşi curte, fiind cea mai apropiată de clădirea Universităţi „George Enescu”. Avem adresă (foto jos) de la Direcţia de Cultură în acest sens, cu poza care arată care casă este înscrisă ca fiind monument istoric, cu schiţă cu tot. Confuzia se face probabil pentru că sunt nişte interese la mijloc, pentru că imposibil să nu se facă diferenţa între cele două. Casa care s-a autodemolat, de pe terenul meu, este făcută pe porţiuni, sunt vreo trei corpuri lipite între ele şi se spune că ar putea fi casa slugilor lui Negruzzi”, a declarat omul de afaceri Vasile Puşcaşu.

Casa din stânga ar fi cea care a aparţinut lui Negruzzi, conform adresei prezentate de afaceristul local.

Acesta susţine că nu a contribuit totuşi la demolarea casei de pe terenul său şi că ar fi încercat să o întărească.

„Am pus popi şi schela, care acum e prinsă sub dărâmături, deci se vede clar că am încercat să ţin în picioare casa de pe terenul meu, dar mai mult de atât n-am mai putut să fac”, mai spune acesta.

Conform spuselor lui Virgil Băbâi, directorul Direcţiei pentru Cultură Iaşi, Comisia Zonală a Monumentelor Istorice a stabilit anul trecut că lui Costache Negruzzi i-ar fi aparţinut de fapt imobilul aflat în proprietatea afaceristului şi că în 2016 (conform imaginii anterioare), când acestuia i s-a spus contrariul, Direcţia şi-a spus doar părerea, pentru că nu beneficia de arhiva fostului oficiu de patrimoniu.

„Cei din Comisia Zonală au stabilit acum că aceea este casa lui Negruzzi, cea de pe terenul lui Vasile Puşcaşu (foto jos), după ce s-au consultat cu acte din arhivă. Direcţia de Cultură nu are arhiva fostului oficiu de patrimoniu, deci nu deţinem dosarele de clasare şi acolo nu s-a cerut care ar fi monument. Era o părere doar. Legea spune clar că lista este întocmită de Institutul Naţional al Patrimoniului, nu de Direcţia de Cultură. Lui i s-a cerut, în urma celor trei sesizări la tribunal pe care le-a pierdut şi pentru care a plătit cheltuielile de judecată, să vină la Comisie pentru lămurirea problemei, dar dumnealui a preferat să demoleze casa fără să ceară niciun aviz, nicio autorizaţie”, spune Virgil Băbâi.

În prezent, în curtea pe care se află cele două case, una aparţinând scriitorului Costache Negruzzi, a mai rămas o singură clădire.

