Scandal la Iaşi, după Politehnica - CSU Craiova, 0-3. Un jucător nu ar fi trebuit să intre pe teren

Politehnica Iaşi a pierdut, scor 0-3, partida disputată acasă, împotriva formaţiei CSU Craiova. Imediat după finalul partidei, fostul antrenor al ieşenilor a răbufnit la adresa conducătorilor din Copou.

Daniel Pancu spune că a avut o înţelegere cu clubul oltean, iar Ovidiu Mihalache nu ar fi trebuit să joace astăzi, în meciul direct. "Eu cred că s-au grăbit cu demiterea mea şi să nu regrete mai târziu, plus că în seara asta am fost foarte dezamăgit. Probabil că n-o să mai vorbesc niciodată cu ei. La meciul tur ştiţi ce a fost cu Mihalache şi Koljic. Am insistat mult pe lângă patronul Craiovei să nu depună certificatul medico-legal. Mihalache a fost suspendat 6 etape până la urmă. Oricum, minimul.

Cu acel certificat ar fi stat mult mai mult. Săptămâna trecută, când am plecat, am avut o singură rugăminte. Pe lângă să-mi plătească staff-ul, le-am spus atât: Mihalache să nu joace cu Craiova, am o înţelegere cu oamenii de acolo şi promisiunea e sfântă. Azi a fost titular. Asta îmi dă de înţeles multe lucruri despre oamenii de acolo.

Când tu, conducător, mă rogi să insist să nu depună un certificat medico-legal... şi Mourinho dacă venea îi spuneai că Mihalache nu are drept de joc. Erau mai mulţi de faţă. Când am vorbit cu cei de la Craiova, înaintea meciului din seara asta, mi-au spus că ei dacă nu aveau jucători şi erau în situaţia asta ar fi jucat în 10", a spus Pancu, la Digi Sport Special.

La finalul întâlnirii, suporterii ieşeni au mers la vestiare şi au scandat împotriva primarului Chirica, dar şi a jucătorilor: ”Jucători de Serie B, vă rupem picioarele!”. Politehnica Iaşi se află pe ultimul loc al clasamentului Ligii 1, cu doar 15 puncte acumulate.

