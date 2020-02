Satul cu asistaţi social „de meserie“. Reportaj printre oamenii care-şi petrec ziua mâncând seminţe pe uliţele satului

În această situaţie se află Vitoria Zagan (46 de ani), mamă a patru copii. Femeia spune că n-a fost niciodată angajată, a muncit doar cu ziua şi că încearcă să se descurce din ajutorul social: „Suntem necăjiţi. Luăm bani de la primărie de când s-a făcut ajutorul ăsta social. Am trei clase, nu mă angajează nimeni. Nu am lucrat niciodată“.

Situaţia este cu atât mai dificilă cu cât cei şase membri ai familiei Zagan n-au curent electric acasă. „Stăm în două cămăruţe, nu avem lumină. Ştie domnul primar că nu am de unde să trag lumină. M-ar costa peste 10.000 de lei“, explică Vitoria.

Ore de muncă comunitară

În aceeaşi situaţie se află şi Adriana Totoiu, mamă a şapte copii. Are opt clase şi nu a avut niciodată o slujbă stabilă. „Nu am loc de muncă, nici eu, nici soţul. Nu am avut unde să mergem la muncă. Ne descurcăm foarte greu. Avem 900 de lei pe lună“. Apropiindu-se vârsta pensiei, lipsa unui contract de muncă reprezintă un motiv de nelinişte în familia Totoiu. Femeia spune că nu ştie cum o să se descurce. „Ne gândim că se apropie vârsta pensiei şi nu o să avem nicio şansă de nicăieri dacă n-am muncit niciodată. O să fie foarte greu pentru noi la bătrâneţe“.

Singura solicitare în schimbul ajutorului social ar fi să presteze câteva ore de muncă în folosul comunităţii, deşi nu toţi le îndeplinesc. Mulţi sunt scutiţi de la muncă, potrivit primarului. „Au de făcut câte 20-30 de ore lunar, în funcţie de câţi bani au primit. Avem foarte multe persoane care sunt scutite de la muncă în folosul comunităţii. Avem şi bătrâni pe care nu putem să-i punem la muncă. Dar sunt unii pe care scoatem la muncă“, mai spune Corobuţă.

Locuitorii satului Crucea

În timp ce locuitorii satului Crucea stau adunaţi pe la câte o poartă de pe uliţa principală, plângându-se de lipsuri, microbuzele unei firme de transport în comun fac câte patru curse zilnic între comuna Lungani şi municipiul Iaşi. Ceilalţi locuitori din comună merg mai toţi la muncă, la 40 de kilometri de casă, şi spun că veniturile le sunt suficiente pentru un trai decent.