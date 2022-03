Sabia ieşeană a strălucit la „europene”. „Este cea mai valoroasă medalie a mea”

Ieşeanul Casian Cîdu a concurat în toate cele patru probe, atât la juniori, cât şi la cadeţi, medalia cucerind-o cu echipa României de cadeţi. El este pregătit la CSS „Unirea”-CSM Iaşi de antrenorul Radu Tofan.

„Sunt foarte mândru de mine că am reuşit să aduc o medalie de bronz acasă! În acelaşi timp sunt fericit că am putut participa la primul meu Campionat European. La juniori individual am reuşit să intru în primii 8, un rezultat foarte bun. Cu echipa de cadeţi am cucerit medalia de bronz după ce am întrecut echipe puternice, iar asta nu s-ar fi întâmplat dacă nu eram uniţi”, a declarat Casian, cel care a luptat pentru medalie alături de Luca Radu, Dacian Enache şi Rareş Gheorghe, mai scrie sursa citată.