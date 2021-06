A murit maica Siluana Vlad, „puntea filosofală” dintre biserica ortodoxă şi tineri

Schimonahia Siluana Vlad, coordonatoarea Centrului de Formare şi Consiliere „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi stareţa Mănăstirii „Sfântul Siluan Athonitul” din Iaşi, s-a stins din viaţă marţi seară.

„Abia intrasem la Teologie, undeva în 1997, când am aflat despre dânsa de la Preasfinţitul Nechifor. El mi-a oferit un manuscris, o lucrare ce urma să apară şi am cunoscut-o din acest text autobiografic. Mi-a fost foarte dragă încă de atunci şi ulterior m-a cucerit cu duhul el pătrunzător, cu onestitatea ei. Am avut bucuria de a fi vecini cu mănăstirea în care se afla, soţia mea îşi dorea foarte mult să lucreze cu dânsa. Maica a iniţiat, a format multe persoane în cadrul unor seminarii. Foarte multe persoane au fost ajutate, mai ales persoane cu traume, care au suferit abuzuri”, îşi aminteşte Constantin Sturzu, consilier la Arhiepiscopia Iaşilor.