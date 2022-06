Românii au votat Destinaţia Turistică a anului 2022. Oraşul care a câştigat marele titlu

Românii au stabilit că cea mai frumoasă destinaţie din ţară în 2022 este Iaşi.

„Titlul Destinaţia Anului 2022 înseamnă pentru Iaşi vizibilitate mai mare şi o confirmare a faptului că oamenii care vin aici se simt bine şi se vor simţi bine, că au ce face, au cum să-ţi petreacă timpul liber, au ce vedea, se pot bucura de vib-eul specific acestui oraş plin de tineri", a spus Anca Zota, reprezentanta Centrului de Informare Turistică din Iaşi.

În cadrul competiţiei, vedeta de televiziune Gianina Corondan a vizitat oraşele din finală, iar filmările vor fi prezentate pe parcursul verii (la Prima TV). „Iaşul are haz. Multe oraşe sunt frumoase, bine structurate, dar Iaşul are un haz, un dor de viers, aşa. Ei bine, hazul acesta care vine de la Creangă, îmbinat cu arta de a povesti, este specificul moldovenesc, după mine. Şi arta de a face cozonaci. Nu am mâncat cozonaci mai buni ca în Moldova nicăieri", a mărturisit Gianina Corondan.

„O Românie care totuşi crede prea puţin în ea însăşi", au observat iniţiatorii proiectului, un grup de tineri reuniţi în Asociaţia „Cred în România".

În finală au intrat Braşov, Iaşi şi Târgovişte, oraşele fiind alese în urma a 50.000 de voturi. Clasamentul final a fost: Marele trofeu Destinaţia Anului în România la categoria City Break a mers către Iaşi, Braşov castigând titlul de Destinaţia Anului 2022 în România - Premiul Juriului.Târgovişte, cea de-a treia finalista a etapei nationale, rămâne în posesia trofeului Destinatia Anului 2022 în Muntenia, Oltenia si Dobrogea, trofeu câştigat la etapa regională.

Vă recomandăm să citiţi şi: