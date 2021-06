Romanian Creative Week, succesul primului mare eveniment cu public organizat în pandemie, la Iaşi FOTO

Iaşiul a făcut un pas important spre revenirea la normalitate. Capitala Moldovei a găzduit în perioada 2- 6 iunie primul mare eveniment public organizat în context pandemic – Romanian Creative Week (RCW). Organizarea acestui eveniment a venit într-o perioadă în care industriile creative sunt lovite puternic de pandemia de coronavirus.

Organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative, Primăria Municipiului Iaşi şi Palas Iaşi, evenimentul a cuprins concerte, festivaluri de modă, film, arte vizuale şi arhitectură, precum şi concursuri, târguri, expoziţii, conferinţe şi workshop-uri, în prezenţa unor invitaţi de seamă.

„Romanian Creative Week a confirmat faptul că IaşIul este gazda perfectă pentru cel mai mare eveniment dedicat industriilor creative din România şi că are capacitatea de a găzdui un eveniment de talie europeană, în viitorul cel mai apropiat”, declară Irina Schrotter, iniţiatoarea RCW.

Accesul la zecile de evenimente din program s-a făcut doar în baza adeverinţei de vaccinare sau a unui test negativ. Chiar şi aşa, ieşenii spun că a meritat. Mulţi dintre participanţi au spus că s-au bucurat din plin de acest prim eveniment organizat în pandemie, reuşind pentru prima dată în ultimii doi ani să se bucure de prezenţa fizică a artiştilor, nemaifiind nevoiţi să se mulţumească cu spectacole sau prezentări online.

„Aveam nevoie de asta. Sunt vaccinat doar cu prima doză, dar mi-am făcut test înainte. Pentru prima dată simţim că revenim la normalitate. În 2018 am fost la ultimul eveniment de o asemenea anvergură”, spune Robert G., un tânăr care a venit cu prietenii la Romanian Creative Week.

În cadrul prezetărilor de modă, de exemplu, participanţii au păstrat distanţa fizică unii de alţii, fiind aşezaţi pe scaune aflate la distanţă de minimum doi metri unul faţă de celălalt.

FOTO Arhiva RCW

Romanian Fashion Week, după 11 ani

Pe întreaga de desfăşurare a Romanian Creative Week, Iaşiul s-a transformat într-un adevărat catwalk. Cel mai cunoscut şi longeviv eveniment dedicat industriei modei româneşti, Romanian Fashion Week, a revenit la Iaşi după 11 ani. Smaranda Almăşan, Venera Arapu, Lucian Broscăţean, Ioana Ciolacu, Mihaela Glăvan, Jolidon, Murmur, Andrea Tincu, Irina Schrotter sunt designerii consacraţi care au fost prezenţi la Iaşi.

Toate cele trei seri ale Romanian Fashion Week au încântat miile de spectatori prezenţi la show-urile de modă, prin colecţii care se încadrează în direcţia de responsabilitate, sustenabilitate şi inovaţie.

Catwalk-ul adus la Iaşi cu şase tiruri a prins viaţă vineri, 4 iunie 2021.

FOTO Arhiva RCW

„După ce ai stat un an în pijamale, e clar că vrei să te îmbraci. M-am uitat în jur şi am văzut că toată lumea e altfel decât înainte, pentru că am înţeles bucuria de a ne îmbrăca. S-a văzut acest lucru şi în noile colecţii, mult mai colorate, mult mai creative şi zgomotoase. Ne-a revenit cheful de viaţă”, a menţionat Ovidiu Buta, curatorul Romanian Fashion Week.

Carmen Cherecheş, Prosper Center, Crina Bulprich & Monom, Octavia Chiru, UNArte Bucureşti – Departament Modă, Lucian Broscăţean, Sandra Chira, Cristina Lazăr, Venera Arapu şi Murmur sunt designerii şi brandurile care au deschis, vineri, prezentările de modă din cadrul Romanian Fashion Week.

Festivalul reluat la Iaşi după o pauză de un deceniu nu se putea încheia altfel decât grandios. În ultima seară, duminică, 6 iunie 2021, Ioana Ciolacu, Smaranda Almăşan şi Irina Schrotter au electrizat publicul cu ţinute care au îmbinat culorile puternice cu inovaţia şi responsabilitatea faţă de mediu.