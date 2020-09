„România Regală – Mărturiile unei dinastii”, expoziţie cu obiecte care au aparţinut Familiei Regale

Fotografii de familie ale Regelui CaroI I şi Reginei Elisabeta, , decoraţii militare - Colanul Ferdinand, scrisori inedite ale Reginei Maria, Stema regală a României sunt expuse până pe 24 septembrie la Ateneul Naţional din Iaşi.

Vernisajul expoziţiei „România Regală – Mărturiile unei dinastii” a avut loc luni, 14 septembrie.

Evenimentul este organizat alături de Casa de Licitaţii Historic, din Bucureşti, şi aduce în premieră la Iaşi 400 de exponate.

„La început am fost şi eu colecţionar, iar apoi am decis să fondez această casă de licitaţii. Pasiunea mea am preluat-o de la părinţii mei, care iubeau cărţile, acasă având o colecţie impresionantă. Noi ne ocupăm doar de obiecte precum cele pe hârtie, fotografii, scrisori şi cărţi unicat. Acum, ajungem pentru prima dată la Iaşi cu acest proiect unic ce va implica o expoziţie cu peste 400 de obiecte ce scot în evidenţă legătura Familiei Regale a României cu Iaşul”, a spus reprezentantul Casei de Licitaţii Historic, Cezar Florea.

Printre obiecte se numără şi o fotografie inedită, singura în care apare regele Carol I îngenunchind, fotografie realizată la sfinţirea bisericii Sfântul Nicolae Domnesc, stema Regatului României din 1921, ordinul Ferdinand I în grad de Colan şi bastonul de mareşal. Expoziţia „România Regală – Mărturiile unei dinastii” FOTO Facebook/Historic „Este probabil cel mai important eveniment de acest gen care a avut loc la Iaşi. Vor fi piese cu adevărat unice, care au fost scoase din colecţii private, şi care, în zilele de 23 şi 24 septembrie, vor fi scoase la licitaţie aici, la Ateneul Naţional din Iaşi. Este vorba de o colaborare cu Casa de Licitaţii Historic, ei au făcut şi o cerere de închiriere către noi şi cu mare drag am acceptat, dar cel mai mult mă bucură că timp de 10 zile ieşenii vor putea să vină la Ateneu absolut gratuit şi să vadă colanul regelui Ferdinand I, să vadă bastonul de mareşal sau să vadă poze şi documente care au aparţinut Familiei Regale sau care au fost dăruite de către Familia Regală diferiţilor colaboratori. Ne bucură că această casă de licitaţie a reuşit să scoată din diverse colecţii fotografii sau documente care au o directă implicare a Familiei Regale în Iaşi”, a declarant Andrei Apreotesei, manager al Ateneului Naţional din Iaşi.

Expoziţia „România Regală - Mărturiile unei dinastii” va poate fi vizitată gratuit în foaierul Ateneului până pe 24 septembrie.

