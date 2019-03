Româncă prinsă cerşind în SUA deşi avea la ea un Iphone X, bijuterii şi poşetă de 500 de dolari. Ce tehnică emoţională folosea pentru a-i păcăli pe americani

Dorina Căldăraş FOTO Facebook Township of Union NJ Police Department

Dorina Căldăraş, o femeie de 34 de ani originară din ţara noastră, a fost protagonista mai multor materiale de presă realizate în SUA după ce sindicatul poliţiştilor din New Jersey a anunţat, printr-o postare pe Facebook, reţinerea sa.

Românca a fost găsită de poliţiştii americani pe Hilton Avenue, având în mână o pancartă ce conţinea un mesaj prin care cerea mila trecătorilor. „Am un bebeluş. Vă rog în numele lui Dumnezeu ajutaţi-mă să cumpăr lucruri pentru copil şi scutece”, scria pe pancarta afişată public de Dorina Căldăraş.



Poliţiştii au audiat-o pe femeie iar aceasta le-ar fi spus că este venită din România şi că, în prezent, locuieşte în Queens.

„Femeia cerea bani pentru copilul ei, însă colegii noştri i-au atras atenţia că are o geantă de 500 de dolari, câteva bijuterii şi un iPhone X nou şi că nu pare a fi într-o situaţie financiară disperată. În urma investigaţiei, ea a recunoscut că, alături de alte câteva femei, au fost lăsate în New Jersey pentru a afişa pancarte prin care să ceară milă”, au precizat poliţiştii din New Jersey, printr-o postare pe Facebook.

Poliţiştii americani au mai scris, pe aceeaşi reţea socială: „Este frumos să fim miloşi, dar nu este o idee bună să donăm cuiva de pe marginea drumului care are o pancartă. Dacă vedeţi pe cineva care are nevoie de ajutor puteţi suna la departamentul nostru şi ofiţerii noştri vor răspunde şi interveni.”



Nenumărate publicaţii din SUA, dar şi din Marea Britanie, au publicat ştirea cu Dorina Căldăraş. Într-un reportaj publicat de NBC Newy York, o femeie din SUA declară jurnaliştilor, atunci când i se arată fotografia cu cerşetoarea din România, că „în 9 şi 10 cazuri” probabil i-ar oferi bani.

