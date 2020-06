Respectul unui fotbalist faţă de iubita sa: „Scot uşa, proasto!”. Sportivul este acuzat de sechestrare de persoane

Andu Moisi este cercetat într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, acuzaţiile aduse fiind de lipsire de libertate şi distrugere. Victima sa este o tânără de 30 de ani cu care fotbalistul a avut o relaţie şi care, zilele trecute, a solicitat judecătorilor şi emiterea unui ordin de protecţie împotriva lui Moisi.

Sportivul a avut o relaţie cu O.H. până în primăvara anului 2019. Cei doi s-au despărţit şi, susţine tânăra, din acel moment fotbalistul ar fi căutat-o de mai multe ori pentru a-şi cere iertare, promiţându-i că se va îndrepta.

„În perioada stării de urgenţă am început să vorbesc cu pârâtul mai mult şi am acceptat să ne mai vedem, însă doar ca amici şi nu pentru a relua relaţia de concubinaj. Astfel, pârâtul, la diferite intervale de timp, mă vizita la domiciliul meu“, a precizat tânăra, în cererea prin care a cerut emiterea unui ordin de protecţie, care va fi judecată astăzi. Presupusule infracţiuni pentru care fotbalistul a fost reţinut şi plasat, ieri, sub control judiciar, au avut loc la începutul acestei luni, Pe 5 iunie, fata a mers cu Moisi la un grătar, alături de amicii acestuia.

La acea petrecere, sportivul ar fi devenit violent cu ea şi ar fi lovit-o cu palmele peste faţă. Fata a plecat cu taxi-ul acasă, fiind însă urmată de Andu Moisii. În apartamentul fetei, fotbalistul i-a distrus laptopul şi un telefon mobil, fotografiile depuse la dosar cu aceste bunuri fiind obţinute de „Ziarul de Iaşi“.

„M-a lovit din nou, m-a dezbrăcat cu forţa şi m-a târât prin casă, în timp ce îmi adresa injurii şi mă lovea. Nu voia să îmi dea drumul, iar eu plângeam şi ţipam foarte tare, astfel încât vecinii au fost cei care au apelat serviciul 112, în toiul nopţii“, a mai spus tânăra. La dosar au fost depuse şi mai multe mesaje telefonice pe care O.H. le-a primit de la Andu Moisi.

„Eşti proastă? Scot uşa, proasto! Ieşi şi vorbeşte cu mine, nu fă ca cu... De ce nu ai tupeu să răspunzi? Duce-te-ai la Poliţie“, e doar unul dintre mesajele trimise de fotbalist.

Avocatul acestuia, Constantin Cristian Curcă, a precizat: „O soluţie justă, ancorată în maturitatea profesională deplină a «magistratului de scaun», în contrast cu precipitarea organelor de cercetare, susţinând în mod asumat că ar putea fi cauzată de faima personajului central. Avem încredere într-o soluţionare rapidă şi favorabilă a aşa-zisului conflict de natură penală.“