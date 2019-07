Replica şefului psihologilor din România, după ce a fost acuzat că şi-a răpit fina adolescentă: „A tratat-o ca pe un obiect, cu care-şi satisfăcea nevoia de dominare“

Ion Dafinoiu susţine că el şi soţia sa, naşii de botez ai adolescentei, au ajuns să fie părinţii ei „provizorii“ după ce ar fi scos-o pe tânară din casa bunicii, acolo unde mama o închisese după moartea bătrânei, fără lumină şi gaz.

Profesorul Ion Dafinoiu, fost decan al Facultăţii de Psihologie din Iaşi şi actual preşedinte al Colegiului Psihologilor din România, răspunde acuzelor aduse şi susţine că nu a încercat niciodată să-i „fure” fata doctorului Vereş, ci că doar a răspuns rugăminţii acesteia de a o scoate din casa bunicii, acolo unde ar fi blocat-o mama ei.

La o zi după înmormântarea bunicii fetei, soţia profesorului, Liuba Dafinoiu, a primit un mesaj de la fina ei, în jurul orei 22.00, prin care o anunţa că se află la domiciliul bunicii, fără lumină şi gaz, cu poarta legată cu un lanţ în exterior. Soţii Dafinoiu i-au telefonat doctoriţei Liliana Vereş, iar pentru că nu le-a răspuns, au luat-o pe adolescentă la ei acasă. În următoarele zile, soţii Dafinoiu i-au trimis mesaje mamei despre locul unde se află fiica, însă medicul nu s-a interesat de starea propriului copil.

„Vineri (n.r. - 28 iunie) a fost înmormântarea şi sâmbătă Iulia mi-a trimis mesaj că nu are lumină şi că nu o să mai aibă curând nici baterie, fiind închisă în casă. Eu am sunat-o pe mamă, nu mi-a răspuns, apoi l-am sunat pe unchiul mamei, de la Bacău, şi i-am spus care e povestea. Mi-am zis că trebuie să o scot de acolo, că nu aş putea să am linişte dacă o las. A doua zi i-am trimis mamei mesaj că Iulia a dormit la noi, că nu se simte bine şi să rezolve situaţia. Nu mi-a răspuns şi ulterior i-am mai trimis încă unul (foto jos), iar rezultatul a fost acelaşi. Noi, atunci când am luat-o de la bunica, am reacţionat pentru că ni s-a părut că e în pericol. Nu e în regulă să dormi pe întuneric în casa în care în urmă cu câteva zile a murit cineva”, povesteşte Liuba Dafinoiu.

După ce fata le-a povestit abuzurile la care ar fi supus-o mama ei de-a lungul anilor, cei doi au decis să înştiinţeze Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi (DGASPC) şi au acceptat să o ia acasă până la decizia instanţei, pentru ca adolescenta să nu rămână în sistemul de protecţie.

„Noi am fost întrebaţi de către cei de la Protecţia Copilului dacă vrem să o luăm pe fată, pentru că nu era alternativă. Ea a tratat-o pe Iulia ca pe un obiect şi acum s-a supărat că i l-a luat cineva şi nu mai are cu cine să-şi satisfacă nevoia de dominare, de putere. Ne-a zis că lasă poarta deschisă să i-o aducem acasă. Dar ea nu e un obiect, nu putem face asta. Este acest comportament cel al unei persoane normale, care doreşte să-şi atragă fiica, să restabilească o relaţie cu ea? Cea mai bună dovadă a atitudinii sale incoerente sunt mesajele pe care le-a trimis”, spune profesorul Dafinoiu.

De când tânăra se află în casa lor, medicul Liliana Vereş i-a trimis Liubei Dafinoi mai multe mesaje, unele inclusiv în perioada în care doctorul susţine că nu ştia unde îi este copilul. „Ai luat-o. Păstreaz-o! Sper să ai mai mult succes ca mine”, „Am să ignor tot răul pe care mi-l faceţi pentru că mama va face să se întoarcă împotriva voastră”, „Ce a făcut o va costa şi moştenirea, din păcate”, şi „Am eu grijă de popularitatea voastră”, i-a transmis dr. Vereş Liubei Dafinoiu. De asemenea, în unul dintre mesajele sale medicul îi spune Liubei Dafinoiu că tatăl biologic al fetei, cetăţean coreean, le-a transmis că „cine îi ia copilul este mort” (foto jos).

Deşi şefa clincii de la Spitalul „Spiridon” susţine că nu şi-a lovit niciodată fiica, Iulia Vereş, fiica sa, spune că mama sa ar fi fost de multe ori agresivă deoarece ar consuma alcool. Copila susţine însă că cele mai frecvente bătăi aveau loc între mamă şi soţul ei actual, Arthur W.

„Mama şi actualul ei soţ au probleme cu alcoolul. Ea susţine că nu a fost niciodată violentă şi că doar mă certa, însă este o minciună. A fost multă violenţă în casă, mai ales între ei. El este foarte violent şi de multe ori o bătea în faţa mea. După ce beau, se certau foarte rău. O dată l-a împins pe el pe scară, i-a spart capul, era sânge peste tot şi m-a pus pe mine să curăţ. Şi pe mine mama mă bătea uneori. Ea are emoţii schimbătoare, personalitate schimbătoare. Bea de mult timp, dar de câţiva ani s-au înrăutăţit lucrurile. Eu eram foarte fericită că am plecat la bunica, deşi mama m-a trimis, pentru că urma să am o viaţă mai liniştită”, spune Iulia.

Fata susţine că, tot din cauza mamei sale, a ajuns să aibă atât de multe absenţe încât a fost exmatriculată, deoarece doctoriţa avea stări depresive şi o ruga pe fiica sa să vină la ea acasă, promiţându-i că, fiind medic, şi va da scutiri medicale.

De când se află în casa naşilor, fata primeşte mesaje de ameninţare de la mama sa aproape zilnic. Cele mai multe dintre acestea se referă la bunica moartă, care nu poate să se liniştească din cauza ei şi care o va bântui, iar în altele mama spune lucruri precum „eu vând tot şi te las cu 10 clase”, „eşti dată în urmărire generală”, „o să-ţi fie bine la Protecţia Copilului. O să fie o lecţie de viaţă între hoţi şi prostituate” sau „diseară n-ai să ai curent. Pentru că-mi insulţi inteligenţa şi sufletul”.

Copila susţine că nu a fugit din casa bunicii, unde locuia de un an, de când mama a decis că aşa ar fi mai bine pentru relaţia sa cu soţul, ci că a fost ajutată de naşi să plece de acolo după ce a fost lăsată pe întuneric. Adolescenta mai spune că nu a luat nimic din casa bunicii sale, pentru că, cu doar câteva zile înainte de deces, Liliana Vereş luase deja toţi banii şi bijuteriile.

„Nu am fugit. După priveghi m-am întors acasă la bunica, acolo unde stăteam de un an. Am plecat la un moment dat să mănânc şi m-a sunat mama să mă întorc imediat, iar când am ajuns mi-a spus că vrea bani de la mine, deşi chiar ea a luat banii respectivi cu ceva timp înainte. M-a ameninţat că îmi taie curentul, gazul, şi chiar asta a făcut. Apoi a închis curtea cu un lanţ, a plecat şi n-am mai reuşit să ies. Nu mai aveam baterie la telefon şi ştiam că nu o să îl mai pot folosi curând, aşa că am sunat-o pe nana şi i-am zis că nu ştiu ce să fac”, povesteşte Iulia.

Tânăra o acuză pe mamă că a lăsat-o să se ocupe de bunica sa după ce s-a îmbolnăvit, dar şi că ar fi lăsat-o în casă pentru o noapte, cu corpul femeii, după ce aceasta a murit.

„Mama nu a vrut să mă ajute cu îngrijirea bunicii. Am rugat-o de multe ori să aducă pe cineva să mă ajute, pentru că trebuia schimbată de trei ori pe zi şi hrănită. Cu toate astea, i-a golit casa înainte să moară. A pus-o să-i arate cu degetul, că nu mai putea vorbi, unde sunt actele de proprietate, banii, bijuteriile. A luat totul. Am sunat-o când a murit, a venit după o oră, i-a închis ochii bunicii şi a acoperit-o cu un cearşaf. A mai luat ceva din casă şi a plecat cu Arthur, soţul ei, şi m-a lăsat acolo. I-am zis să cheme pe cineva să o ia pe bunica, dar a zis că sunt toţi ocupaţi şi că vor veni a doua zi. Cei de la pompe funebre au venit a doua zi, în jurul prânzului”, îşi aminteşte fata.

Copila spune că nu vrea să se întoarcă în casa mamei şi că spera ca instanţa să o încredinţeze, până la vârsta majoratului, naşilor săi.

Cum şi-a renegat mama fiica rebelă a unui medic celebru. Adolescenta a fugit la şeful psihologilor din România

