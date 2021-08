Record de rachete anti-grindină, lansate în acest an. „Trebuie trase în funcţie de situaţia norilor”

În ultimele cinci luni, începând cu luna aprilie, din punctele de lansare ale unităţii de combatere a căderilor de grindină Moldova 1 Iaşi au fost lansate 674 de rachete anti-grindină. În mod normal, sezonul de combatere a căderilor de grindină se derulează între 15 aprilie şi 15 octombrie, în funcţie de condiţiile atmosferice.

Rachetele anti-grindină din cadrul unităţii de combatere a căderilor de grindină Moldova 1 Iaşi protejează doar în judeţul Iaşi circa 183.000 de hectare, în această zonă funcţionând opt puncte de lansare a rachetelor. Alte patru astfel de puncte vor intra în operativitate cel mai probabil începând cu viitorul sezon, fiind într-un stadiu avansat de execuţie. Acestea urmează să protejeze circa 255.000 de hectare de pământ. În judeţul Vaslui există alte patru puncte de lansare de rachete anti-grindină, într-un grup de combatere care protejează peste 100.000 de hectare.

„În anul acesta s-au tras 674 de rachete. S-au combătut un număr de 63 de celule purtătoare de grindină, atât cu grupul Cotnari cât şi cu grupul Huşi. La începutul acestui an am avut 57 de zile de intervenţie activă, în care am deschis procedurile pentru a putea demara lucrările de intervenţii active în atmosferă şi am avut efectic un număr de 47 de zile în care s-a intervenit”, a declarat Daniel Florea, directorul programului UCCG Moldova 1 Iaşi.

Acesta spune că din momentul în care informaţia radar este primită iar norul ajunge în zona protejată, unitatea trebuie să reacţioneze în maximum trei minute, iar racheta să fie lansată imediat.

„Aceste rachete trebuie trase în funcţie de situaţia norilor. Noi urmărim în permanenţă situaţia norilor convectivi de pe teritoriul Moldovei şi intervenim în momentul în care informaţiile radar ne indică pericol de grindină asupra unui nor convectiv. Nu lansăm în orice nor şi dacă norul nu ajunge la parametri suficienţi de mari încât să producă grindină, în acel nor nu se lansează”, a mai spus Daniel Florea.

Rachetele anti-grindină sunt montate special în anumite zone, existând numeroase restricţii în ceea ce priveşte lansarea acestora. Ele nu pot acţiona deasupra localităţilor cu o populaţie de peste 1.000 de locuitori pe kilometru pătrat şi nici nu pot acţiona în cazul în care în raza de acţiune se semnalează apariţia unui avion. În acest caz, procesul de lansare este întrerupt imediat.

În toată ţara, în timpul unui sezon, sunt lansate aproximativ 2.000 de astfel de rachete anti-grindină, în toate unităţile şi punctele de lansare. În acest an, la începutul lunii iunie, au fost lansate 986 de rachete antigrindină, pentru protejarea culturilor agricole şi a comunităţilor locale din zonele de intervenţie. Este cel mai mare număr de rachete anti-grindină lansate în interval de o săptămână, de la punerea în funcţiune a sistemului, şi reprezintă mai mult de jumătate din consumul de rachete din acest sezon.