1. All About My Mother (1999), de Pedro Almodóvar.





2. Talk to Her (2002), regizat de Pedro Almodóvar





3. Simon of the Desert (1965) regizat de Luis Buñuel





4. I Am Cuba (1964), regizat de Mikhail Kalatozov.





5. Nostalgia For The Light (2011), regizat de Patricio Guzmán.





6. Tristana (1970), regizat de Luis Buñuel.





7. The Spirit of the Beehive (1973), regizat de Víctor Erice.





8. Viridiana (1961), regizat de Luis Buñuel.





9. The Exterminating Angel (1962), regizat de Luis Buñuel.





10. Pan's Labyrinth (2006), regizat de Guillermo del Toro.









