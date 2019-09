Rechizitoriul ruşinos făcut de un şef de judeţ unui manager de spital. „Angajaţii plecau cu mâncarea copiilor acasă”

Trei milioane de lei este suma datoriilor acumulate în patru ani de mandat a fostului director Radu Terinte de la Spitalul de Copii „Sfanta Maria”, cel mai mare spital de pediatrie din Moldova. Dar aceasta nu este singura acuzaţie adusă de şeful CJ Iaşi, Maricel Popa, „liberalului Terinte”.

Pontaje false la cadrele medicale, mâncarea şi medicamentele micilor pacienţi luate acasă de angajaţi din cantina sau magazia spitalului, salariaţi care figurau ca fiind prezenţi dar care nu se aflau la serviciu, sunt doar câteva dintre neregulile invocate de preşedintele CJ Iaşi şi descoperite la instituţia amintită.

“Nu s-a implicat în administrare absolut deloc. Sunt foarte multe cazuri, începând de la mâncarea de la cantină, unde chiar din presă m-am sesizat. Erau angajaţi care plecau cu alimentele sau cu medicamentele copiilor acasă”, a spus Maricel Popa, preşedintele CJ Iaşi. În cazul pontajelor false la cadrele medicale acesta a şi exemplificat. “Mulţi au fost plătiţi fără să fie la muncă. Au fost multe cazuri când făceam prezenţa aici şi nu erau. Sau, de exemplu, la un act medical, la o operaţie erau pontaţi şase medici”, a adăugat Maricel Popa.

Un aparat RMN nou-nouţ funcţiona doar o oră pe zi

Conducerea CJ Iaşi susţine că, pe parcursul mandatului, i-ar fi atras atenţia fostului director Radu Terinte asupra acestor aspect şi, deşi i-a cerut să intervină , acesta nu a făcut-o. “Erau echipamente care stăteau şi zăceau într-un colţ iar pacienţii primeau recomandare pentru cabinetele private. De exemplu, echipamentele de la oftalmologie. Noul director a întrebat de ce nu se folosesc. I s-a răspuns că nu funcţionează. Le-a verificat şi a constatat că mergeau”, a mai declarat Maricel Popa.

Anul trecut, Spitalul de Copii “Sfanta Maria” a achiziţionat prin CJ Iaşi, un aparat RMN nou. “Am adus RMN-ul. L-am adus pentru ca părintii care vin din Botosani, Vaslui sau Neamţ să nu mai alerge cu cei mici în braţe pe la privat. Timp de un an, nu a funcţionat. Am făcut o analiză în luna martie şi am constat că acesta funcţiona doar o oră pe zi”, a adăugat Maricel Popa.

Nereguli cunoscute, dar netaxate

Conducerea CJ Iaşi a declarat că toate aceste nereguli erau cunoscute dar schimbarea fostului director Radu Terinte nu putea fi făcută. “Fiecare instituţie medical are un contract de management. Noi nu puteam decât să stragem atenţia. Numai printr-un act judecătoresc puteam schimba managerul. Nu vreau să învinovăţesc pe nimeni, dar spitalul funcţiona ca o cooperativă. Era o înţelegere între angajaţi care au transformat spitalul într-o afacere privată”, a mai adăugat Maricel Popa.

Acuzaţiile au fost aduse cu ocazia inaugurării lucrărilor de reabilitare de la Spitalul de Copii Sfanta Maria, lucrări a căror valoare se ridică la 27 de milioane de euro din care partea CJ Iaşi este de 7,2 milioane de euro.

