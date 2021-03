Răspunsurile trăsnite ale Rebecăi, o fetiţă de 6 ani din Iaşi: Adulţii sunt ciudaţi. Vi se pare că faceţi regulile, dar copiii le fac

Născută chiar de Ziua Copilului, pe 1 iunie, Rebeca (6 ani), aşteaptă cu nerăbdare petrecerea de anul acesta, de ziua ei. Cel mai frumos cadou pe care ea crede că l-ar putea primi este un cal şi o căsuţă în copac, acolo unde să se joace cu animalul primit. ”Aş mai vrea ca la ziua mea să vină cântăreaţa Sia, dar eu să cânt şi ea să se uite la mine”, începe Rebeca interviul în forţă.

Fetiţa ştie că sărutul este de evitat mai ales în această perioadă. ”Nu e bine să te săruţi, că se dă COVID. Eram la grădiniţă şi nişte colegi de-ai mei s-au sărutat pe buze. Pe bune, s-au sărutat şi nu au luat COVID. Bine, nici nu era atunci COVID...”, povesteşte Rebeca, uimită de ceea ce au putut face colegii ei de aceeaşi vârstă.

Coronavirusul nu are niciun secret pentru o fetiţă care încă nici nu a împlinit vârsta de 7 ani. ”Te îmbrăţişezi şi iei COVID. E un anumit virus care se dă acum. El a apărut pentru că un om din China a mâncat un liliac. O să dispară peste 1400 de ani. Glumesc, o să dispară dacă se fac vaccinările şi ne ajută şi măştile. COVID-ul este foarte mic şi poate intra prin orice gaură. De asta, masca nu are găuri pe unde să intre COVID-ul şi să te îmbolnăveşti. Copiii pot să nu poarte măşti câteodată, în aer liber, pentru că la ei e altă chestie. Nu se îmbolnăvesc aşa tare de COVID”, explică Rebeca problema care afectează întreaga omenire în ultima perioadă.

Şcoala online, o tortură ca pizza fără brânză

Pentru ea, primul an de şcoală a început greu, din cauza pandemiei. Preferă să se trezească la ora 6, pentru a pleca la şcoală, decât să doarmă până la 9, aşa cum făcea în perioada şcolii online. ”Te urăsc, COVID, te urăsc, COVID. Într-un alt an nu am fost la grădiniţă pentru că mi-am rupt mâna. Dar când am venit la grădiniţă, colegii m-au tratat ca pe o regină, nu am mai vrut să plec! De aia îmi place la şcoală mai mult decât online.”

Andreea, mama Rebecăi, încearcă des să îi explice importanţa orelor şi mai ales ce meserie ar putea alege dobândind cunoştinţe la un colegiu de artă precum ”Octav Băncilă”, acolo unde este înscrisă. ”Ar putea fi cântăreaţă, că îi place, arhitect sau designer şi îi spuneam ce poate face la fiecare. Rebecăi îi place foarte mult şi ideea de a fi dirijor la Operă“, povesteşte Andreea, întreruptă la un moment dat. ”Daa, îmi place să fiu dirijor, pentru că pot să stau în faţa tuturor şi să le spun ce trebuie să facă. Mi-ar plăcea să fac şi teatru. Mami mi-a zis că ştiu să fac drame, deci mă pricep”, spune alintată Rebeca.

Discuţia redevine serioasă, atunci când vine vorba despre relaţia dintre adulţi şi copii. ”Adulţii sunt ciudaţi. Vouă vi se pare că voi faceţi regulile, dar copiii fac regulile. Nu îmi place să fiu adult, pentru că părinţii fac tot ce vor copiii. Copiii ar vrea să ştie despre părinţi dacă îi iubesc. Eu cred că nu. Glumeam, cred că da. Cred că toţi copiii îşi iubesc părinţii şi părinţii îşi iubesc copiii. Le cumpără haine, fac totul pentru ei, se trezesc dimineaţă să îi pregătească pentru şcoală. Mami aşa face. Mami apucă să doarmă doar când sunt eu la bunici.”

Mâncarea ei preferată este pomana porcului şi pizza. Consideră că orice pizza fără brânză este doar tortură. Dacă ar putea să facă orice pe lume, Rebeca şi-ar dori să îndrepte ”greşelile” pe care le-a făcut. ”Cea mai rea greşeală a fost foarte ciudată. Eram la teatru şi trebuia să fiu o pupăză, să zbor în cerc şi am greşit. A fost stânjenitor! Aş vrea să îndrept greşeala aia. Dar visul meu dintotdeauna este să mănânc o găleată de îngheţată de vanilie cu mentă.”

Preşedintele României ar trebui să muncească mai mult pentru copii

Intrăm şi în sfera politicului, iar după doar câteva secunde de gândire, Rebeca îşi aminteşte cum îl cheamă pe preşedintele României. După părerea ei, în atribuţiile şefului statului ar trebui să intre multe activităţi care să îi includă pe copii. De exemplu, „să schimbe scutece“.

De asemenea, Rebeca ştie care este treaba principală a unui primar: ”Primarul unui oraş ar trebui să aibă grijă de găini. De găinile de la Primărie. Glumeesc, adică trebuie să aibă grijă de banii oraşelor”.

Cea mai mare problemă a oraşului Iaşi este inexistenţa unui mare parc de distracţii, care să aibă un carusel imens, crede ea. ”Banii oricum se desenează pe o hârtie. Oamenii primesc banii de la bancă şi pot face un carusel. Unii oameni sunt mai săraci pentru că nu muncesc. Oamenii bogaţi muncesc. Pensionarii nu muncesc, pentru că primesc banii de la bancă. Ei primesc bani fără să muncească, pentru că bătrânii nu mai pot munci”, povesteşte Rebeca, cu gândul la bunicii ei preferaţi.

Desenul ei animat preferat se numeşte „Fixiki - Prietenii mei reparatori“, acesta fiind un serial educativ, în care copiii învaţă cum funcţionează lumea.

”Am învăţat de acolo cum să degust mâncarea. Mi-ar plăcea să învăţ asta şi la şcoală. Chiar ar fi ceva! Cea mai tare meserie din lume cred că este cea a doctorului, pentru că el vindecă oamenii. Cred că şi directorii au o meserie mişto, pentru că tu conduci totul într-o şcoală”, spune Rebeca

Una dintre marile probleme din şcolile din întreaga lume, în ultimii ani, este bullying-ul, iar Rebeca ştie să explice ce înseamnă acest termen. ”Bullying înseamnă atunci când copiii bat alţi copii şi îi necăjesc. Cred că trebuie să le luăm apărarea şi să reacţionăm. Trebuie să zâmbim şi să le explicăm că nu este frumos. E nevoie de bunătatee!”, încheie ea apoteotic discuţia cu reporterul ”Adevărul”.

