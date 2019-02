Radu Afrim, unul dintre cei mai prolifici regizori contemporani vine cu o nouă premieră la Iaşi

Pe 22 şi 23 februarie, la Teatru³ (Teatru la Cub), de la ora 19:00, va avea loc cea de-a şasea premieră a actualei stagiuni a Teatrului Naţional Iaşi. După 2 ani de la spectacolul "Măcelăria lui Iov", regizorul Radu Afrim se întoarce pe aceeaşi scenă ofertantă a Teatrului³ din Iaşi. De această dată, cu o piesă a dramaturgului Ivan Vîrîpaev, iniţiatorul mişcării artistice Oxygen, continuatorul fenomenului Noua Dramă din Rusia, "Dansul Delhi".

"Dansul Delhi poate fi văzut ca un spectacol format din şapte piese într-un act, însă eu nu exclud nici varianta unei singure piese în şapte acte. Am repetat împreună cu actorii ţinând cont de ambele posibilităţi. Uneori, la repetiţii, stăteam cu toţii pe malul heleşteului unei logici ademenitoare gata să intram în apa lui care-ţi trece peste cap şi peste mâini, deşi aveam în spatele nostru o mare de a-ţi asculta bătăile inimii. Tot timpul. Pentru ca aceasta e muzica pe care noi dansăm. Poveştile lui Vîrîpaev sunt spuse în buclă / în loop, destinele şi cuvintele se repetă. Sunt aceleaşi întâmplări cu alte trupuri care se învârt ca în tabloul lui Burne-Jones, <<On the whell of fortune>>. Şi din când în când mai coboară pe insula morţii pentru o moarte mai scurtă sau mai lungă”, mărturiseşte Radu Afrim.

Din distribuţia spectacolului fac parte actorii: Ada Lupu, Tatiana Ionesi, Dumitru Georgescu/Dan Prisacariu, Puşa Darie, Livia Iorga. Scenografia aparţine lui Cosmin Florea, iar imaginile video lui Andrei Cozlac.

La Teatrul Naţional Iaşi, Radu Afrim a mai montat: Dawn Way de Oleg Bogaev (2011), Visul unei nopţi de vară după William Shakespeare (2012), Femeia mării după Henrik Ibsen (2014) şi Măcelăria lui Iov de Fausto Paravidino (2017).

Luna viitoare, spectacolul Dansul Delhi este programat pe 9, 10 şi 31 martie, la ora 19:00, la Teatru³. Bilete găsiţi la Agenţia Teatrală (tel.0232255999), pe www.teatrulnationaliasi.ro, www.entertix.ro, www.myticket.ro sau de la librăriile Cărtureşti şi punctele de informare de la Carrefour.

Mai puteţi citi:

Cu "Pădurea spânzuraţilor", Radu Afrim scoate istoria din muzeu la Teatrul Naţional

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: