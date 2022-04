Proiectul pentru promovarea Iaşiului, controversat. Istoric: „Moldovean a devenit sinonim cu superficialitate, lene şi dezinteres“

Noua identitate de brand a Iaşului a provocat discuţii aprinse la nivelul oraşului, mai mulţi oameni de cultură sau profesori de istorie fiind nemulţumiţi de noul proiect prin care se va încerca promovarea turistică a oraşului Iaşi.

Lansarea noului site, destinationiasi.ro, dar şi a literelor care vor promova oraşul, împreună cu sloganul „Iaşi - modelează timpul” au stârnit nemulţumirea unor personalităţi, mai ales din cauza faptului că informaţiile prezentate pe site-ul oficial nu au fost oferite de către specialişti, ajungând astfel să fie greşite, spune Vasile Cotiugă, profesor de istorie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

„Amatorism cras, banalităţi. Fraze goale de conţinut, cu informaţii istorice precare sau chiar false. Propoziţii parcă adunate din caietele cu amintiri din clasa a VIII-a. Şi ne mai mirăm de ce suntem numiţi moldoveni. Din păcate, numele a devenit un substantiv comun care desemnează superficialitate, lene şi dezinteres”, a transmis profesorul ieşean.

De aceeaşi părere a fost şi Oltiţa Cîntec, director artistic la Teatrul Luceafărul din Iaşi, care consideră că această campanie de promovare a oraşului a pornit cu stângul.

„Evidenţele sar în ochi (greşelile de limba română, de informaţie istorică, de limba engleză, omisiunile frapante). Eventualele explicaţii ale echipei nu schimbă realitatea, e o campanie care a pornit cu stângul, care nu a fost suficient elaborată şi pregătită. Iar atitudinea lor în faţa observaţiilor argumentate ale diverşilor specialişti arată că echipei ii lipseşte şi exerciţiul polemic, şi gândirea critică”, a declarat Oltiţa Cîntec, pentru Adevărul.

FOTO: Andrei Luca / Adevărul

În apărarea noului brand al oraşului au sărit însă antreprenorii ieşeni, care spun că Iaşul are un potenţial imens, nevalorificat la maximum.

„Eu cred că ceea ce s-a făcut până acum este un brand foarte bun de oraş. Dacă vrei ceva mai bun de atât, întreabă cu ce poţi ajuta, că aruncatul cu mizerie de pe margine nu cred că face brand-ul oraşului mai bun. Dimpotrivă, construim brand-ul Iaşi - oraş de hateri şi cârcotaşi”, a spus Marius Ursache, antreprenor ieşean.

Reacţia Destination Iaşi

Reprezentanţii organizaţiei care se va ocupa de promovarea Iaşului promit o campanie care va aduce la Iaşi un număr semnificativ de turişti, dar care va aduce şi mândrie între ieşenii care locuiesc în oraşul moldav. Aceştia spun că au primit cu interes criticile, care îi ajută în îmbunătăţirea proiectului pe viitor.

„Iaşul a fost mereu un spaţiu al opiniilor, ceea ce, din fericire, conduce către o viziune constructivă, care creează plus valoare pentru toate părţile implicate. Iată de ce, pe de o parte, ne bucură susţinerea şi entuziasmul faţă de proiectul de brand, dar, pe de alta, ne interesează şi ne ajută observaţiile. Căci, în cele din urmă, scopul comun principal este acela de a fi parte a unui oraş viu şi divers, care integrează idei originale şi proiecte solide, pline de sens şi impact. Am preluat tot feedbackul, am făcut ajustări, încrezători în bunele intenţii, dublate de fapte şi sperăm ca, împreună, să generăm un context dinamic care să favorizeze vizibilitatea oraşului şi dezvoltarea sa pe cât mai multe planuri”, a declarat Dora Morhan, manager Destination Iaşi.

Noul brand al Iaşului a fost realizat de către Asociaţia Destination Iaşi, în parteneriat cu municipalitatea, dar şi cu o agenţie specializată în design grafic.

„Dorinţa noastră a fost să realizăm o identitate de brand versatilă, care să îşi arate impactul în timp. Există şi o tendinţă care se cheamă "debranding", o orientare spre minimalism, spre esenţial. Am preferat să avem un logo funcţional, care să se poată declina în machete grafice, mobilier urban, să putem să îl animăm cu uşurinţă şi să-l folosim pe post de container grafic.

Entuziasmul pentru acest proiect la care am angrenat o bună parte din comunitatea creativă din Iaşi ne-a determinat să vrem să arătăm cât mai multe elemente la lansare şi, prin urmare, am făcut şi câteva greşeli. Ni le asumăm şi mulţumim atat celor care le-au semnalat public, cât şi celor care ne-au scris cu intentia de a ne ajuta să facem mai bine. Credem foarte tare că rezultatele acestui branding vor veni în timp şi deja ne ocupăm de implementarea următoarelor proiecte pentru Iaşi”, a declarat Alex Munteanu, reprezentantul companiei Namogo, cea care a realizat noul brand al Iaşului din punct de vedere grafic.



