Primele declaraţii ale mamei cu COVID-19 care a născut cvadrupleţi: „Ultimul, Luca, a fost o surpriză”  VIDEO

Tânăra mămică povesteşte că nu se aştepta să aducă pe lume patru copii.

Surprizele s-au ţinut lanţ pentru proaspăta mămică de cvadrupleţi. Femeia a născut pe 9 martie, deşi ştia că trebuia să nască mai devreme, nu s-a aşteptat nicio clipă la veştile primite.

Testul antigen rapid a arătat că este infectată cu coronavirus, rezultatul fiind confirmat ulterior şi de testul PCR.

Cu stres şi emoţii a intrat în sala de operaţie la 34 de săptămâni de sarcină. Acolo s-a petrecut minunea.

Femeia de 37 de ani, din judeţul Suceava, a rămas surprinsă când a observat că a apărut şi cel de-al patrulea băieţel, după ce în tot acest timp s-a aşteptat la tripleţi.

„Mă simt bine, pot să merg, nu am dureri. Am fost surprinsă, ultimul, Luca, a fost o surpriză, o minune, de fapt toţi au fost. A fost prima sarcină, dar nu una foarte grea, nu am stat mult la pat. Simptomele infecţiei cu coronavirus au fost pierderea gustului şi mirosului, ieri sau alaltăieri (n. red. - 9 martie, respectiv 8 martie 2021) am avut o uşoară stare febrilă. Numele lor sunt: Alexandru, Robert, Lucian şi Luca”, a povestit Liliana, mama cvadrupleţilor.

A fost o sarcină cu risc atât pentru bebeluşii care nu au luat suficient în greutate, cât şi pentru mama de 36 de ani, care este diagnosticată şi cu o afecţiune cardiacă.

Bebeluşii născuţi prematur vor mai petrece cel puţin o lună şi jumătate în Secţia Clinică de Neonatologie din cadrul Maternităţii „Cuza Vodă” din Iaşi.

Medicii spun că şansa unei astfel de sarcini este de una la 100.000 de cazuri.

„Era simptomatică, pacienta tuşea şi avea o capacitate respiratorie diminuată, plus complicaţiile legate de sarcina multiplă. Sarcina cu cvadrupleţi înseamnă limitarea capacităţii de efort, a respiraţiei. Copiii sunt bine, conform cu statusul lor de prematuri. Ultimul a fost transvers şi a fost scos un pic mai greu, dar s-a adaptat bine. Frecvenţa în cadrul naşterilor de cvadrupleţi cred că este de sub 1 la 100.000”, spune Răzvan Socolov, medic la Maternitatea „Elena Doamna” din Iaşi.

Mama îşi va vedea copiii în poze până va avea un test COVID negativ.