Primarul Mihai Chirica, „pentru cei care cred că noi suntem crescuţi cu toţii în Alexandria“: „Statul român a epuizat tot fondul de garantare“

Edilul Iaşiului a declarat că investiţiile din împrumutri sunt imposibile în situaţia actuală. „Autorităţile locale nu mai pot împrumuta bani pentru că tragerile s-au epuizat inclusiv pentru anul 2019. În traducere, şi pentru cei care cred că noi suntem crescuţi cu toţii în Alexandria: înseamnă că statul român a epuizat tot fondul de garantare şi tot fondul de trageri asumat în menţinerea deficitului naţional încât niciun alt împrumutat, cum ar fi primăria unui oraş, nu poate avea trageri pentru că nu mai este fond“, a declarat primarul Chirica.





Acesta a menţionat că, în afara banilor alocaţi pentru cofinanţarea proiectelor europene, autorităţile publice nu ar mai putea atrage alţi bani pentru dezvoltare. „Nu poţi să faci o creştere sustenabilă dacă te gândeşti doar cum să cheltuieşti bani pe pensii speciale şi tot felul de avantaje date celor care ar putea să-ţi menţină votul şi în cele din urmă să atragă moartea tuturor. Suntem în moarte clinică, din punctul meu de vedere, la nivel economic. Trebuie un plan de măsuri în forţă în care economia să fie restabilizată“, a mai spus primarul.





Un proiect de la Iaşi care trebuie derulat printr-un împrumut este refacerea Şcolii Normale „Vasile Lupu“. Campusul Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu“, din care fac parte şcoala deschisă în 1891 în via „Pester“ din Breazu -Copou, căminul, cantina, capela şi alte imobile, are nevoie urgentă de reabilitare. În ultimii 11 ani, banii au venit cu ţârâita de la Primăria Iaşi, iar starea clădirilor de patrimoniu se degradează de la un an la altul. Oficialii municipalităţii au anunţat valoarea exactă a lucrărilor de intervenţie, respectiv 52 de milioane de lei, iar banii ar trebui asiguraţi printr-un împrumut.