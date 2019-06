Primarul Mihai Chirica, inculpat oficial într-un dosar de corupţie. Ce este „Afacerea Skoda“, contract parafat la Iaşi în mandutul lui Gheorghe Nichita

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi a înregistrat pe rol un dosar penal ce vizează „scandalul Skoda“ de la Primăria Iaşi. Cauza a primit numărul 7254/P/2019 şi, potrivit unui răspuns oficial primit de „Ziarul de Iaşi“, a fost înregistrat în data de 13 iunie 2019, ca urmare a unei ordonanţe de disjungere şi declinare dispusă de DNA - Serviciul Teritorial Iaşi.



Potrivit informaţiilor oficiale furnizate ziarului de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, în acest dosar sunt cercetate pentru abuz în serviciu opt persoane, toate având calitatea de inculpat. Faţă de una dintre cele opt, acţiunea penală a fost pusă în mişcare doar pentru complicitate. Răspunsul oficial mai menţionează că, în dosar, alte trei persoane au calitatea de suspect, acuzaţiile fiind de „abuz în serviciu“ şi „fals intelectual“.



Surse judiciare au precizat că unul dintre cei vizaţi de dosar este şi primarul Mihai Chirica. Acesta are calitatea de inculpat, fiind pus sub acuzare în timpul investigaţiei de la DNA Iaşi, de care procurorii anticorupţie s-au debarasat sub pretextul lipsei de competenţă.



Ce vizează dosarul



„În cauză se efectuează cercetări cu privire la legalitatea achiziţionării unor servicii de leasing operaţional pentru patru autoturisme marca Skoda, în anul 2013, cu consecinţa producerii unei vătămări a intereselor legitime ale unităţii administrative teritoriale Municipiul Iaşi, şi a unei pagube în cuantum de aproximativ 503.482,17 lei, autoturismele fiind folosite în interes de serviciu şi în interes personal de către demnitari şi funcţionari din cadrul unităţii administrative teritoriale“, a precizat Monica Palaghia, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.

Licitaţia pe care DNA ar fi cercetat-o în acest dosar este cea privind achiziţia prin leasing operaţional, de către Primăria Iaşi, a patru vehicule marca Skoda: Superb şi Octavia. Este vorba de o achiziţie realizată prin cerere de ofertă al cărei câştigător final a fost, în 16 mai 2013, dealerul Skoda Iaşi, leasingul fiind intermediat de Unicredit Leasing Fleet Management SRL. Caietul de sarcini aferent acestei achiziţii a fost semnat, în locul primarul de atunci al Iaşiului Gheorghe Nichita, de Mihai Chirica, în calitate de director tehnic, semnătura acestuia aflându-se şi pe documentele prin care se ofereau clarificări suplimentare operatorilor economici.

