Primarul Mihai Chirica, dat în judecată pentru hărţuire. Procesul a fost deschis de secretara Consiliului Local Iaşi, Denisa Ionaşcu

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a fost dat în judecată de către Denisa Ionaşcu, secretarul Consiliului Local Iaşi, aceasta acuzându-l pe edil de hărţuire morală. Denisa Ionaşcu cere daune morale în cuantun de 100.000 de lei, spunând că trăieşte o stare de temere şi nesiguranţă.

„Toate aceste ieşiri publice prin care sunt atacată îmi creează o stare de temere şi nesiguranţă a locului de muncă şi a singurei mele surse de venit, mai cu seamă că acestea vin din partea angajatorului şi mă vizează direct”, se arată în plângerea secretarului general al Consiliului Local Iaşi.

Ruptura dintre cei doi s-a produs în primăvara anului 2021, atunci când, după percheziţiile care au avut loc la Primăria Iaşi în dosarul „Zoiosu”, Denisa Ionaşcu, martor în dosar, spune că a devenit „ţinta unor atacuri nejustificate exprimate prin cuvinte, acţiuni şi conduită ostilă din partea domnului Chirica Mihai”.

„Prin mai multe ieşiri publice din zilele de 27, 28 şi 29 aprilie, Mihai Chirica acuză, fără a preciza numele, dar lăsând a se înţelege că este vorba de persoana mea, că un funcţionar nu i-ar fi respectat dispoziţia de a depune plângere la parchet. O astfel de dispoziţie nu există şi nu a existat, iar secretarul general nu are stabilite atribuţii privind sesizarea organelor de cercetare penală”, se arată în acţiunea intentată de Denisa Ionaşcu.

Primarul Mihai Chirica a făcut mai multe declaraţii, în conferinţele de presă, fiind întrebat de către jurnalişti despre relaţia din ce în ce mai rece dintre primar şi secretarul general al CL.

„Primăria trebuie să înainteze. Ea nu are voie să stea. Nu trebuie să stea în hachiţele profesionale sau morale sau imorale ale cuiva. Eu nu m-am băgat în patul nimănui niciodată. Nici nu mă interesează. Este plin, este plină ţara cu poze. Trimise la mine, la Consiliul Judeţean, la ANI, la ANFP, la Preşedinţia României, la Prefectură... Am sunat şi eu şi am spus că pe mine nu mă interesează, eu nu fac, nu e treaba mea, cine cu cine... pe mine profesional mă interesează, eu nu am ce câştiga din chestia asta... unul dat afară de nevastă-sa sau una bătută de bărbatul său... sau dacă o mai fi... nu e treaba mea”, a declarat Mihai Chirica în conferinţa de presă de pe data de 19 ianuarie 2022. Aceasta este una dintre conferinţele de presă în care Denisa Ionaşcu spune că i-au fost aduse acuze nefondate şi atacuri menite să o discrediteze.

Până în acest moment, instanţa nu a stabilit un termen de judecată.

