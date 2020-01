Primarul Iaşului a fost amendat cu 10.000 de lei pentru discriminare. Edilul contestă sancţiunea

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a fost amendat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu 10.000 de lei, după ce a declarat că „o să vină peste noi congolezii, somalezii, sirienii şi alte naţiuni care sunt coborâte din copac mai deunăzi şi o să ne cucerească şi o să ne devină şefi”, într-un interviu acordat în luna septembrie a anului trecut, unei publicaţii locale din Iaşi.

Imediat după aflarea veştii, edilul a reacţionat, contestând public, într-un comunicat de presă, decizia Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Acesta spune că motivul pentru care a primit amenda nu este fudamentat. Mai mult decât atât, Mihai Chirica face trimitere şi la domeniul politic, întrebând: „Oare faptul că am intrat într-un an electoral are vreo legătură cu decizia CNCD? Nu acuz, doar întreb.”

De asemenea, edilul susţine că i se pare ciudat că sancţiunea vine la peste patru luni de la acele afirmaţii.

„În primul rând, mi se pare extrem de ciudat că o astfel de sancţiune vine la peste patru luni de la difuzarea interviului în cadrul căreia au apărut declaraţiile considerate discriminatorii”, se arată în comunicatul de presă.

Declaraţia pentru care a fost amendat a fost făcută în septembrie 2019, în contextul unei discuţii despre educaţie. „Resursa principală a unui stat care se doreşte a fi longeviv este educaţia. Nu se investeşte în educaţie, putem spune «La revedere!». Adică o să vină peste noi congolezii, somalezii, sirienii şi alte naţiuni care sunt coborâte din copac mai deunăzi şi o să ne cucerească şi o să ne devină şi şefi. Adică o să ne conducă, pur si simplu o să te trezeşti la Primăria Municipiului Iaşi cu un congolez, că mai sunt şi de ăştia de naţionalitate română, dar se comportă ca nişte congolezi, şi or să vrea să ne conducă“, a precizat Mihai Chirica, în urmă cu patru luni, în cadrul unui interviu acordat unei publicaţii locale.

Acum, după ce a fost amendat, primarul Mihai Chirica explică împrejurările în care a făcut acea declaraţie: „Mai exact, în cadrul interviului, am folosit o formulare mai plastică prin care am încercat să trag un semnal de alarmă referitor la deteriorarea educaţiei în România, comparând această descreştere calitativă cu eforturile pe care o serie de state le fac pentru a-şi spori gradul de civilizaţie şi cultură prin preocuparea serioasă faţă de sistemul de învăţământ, în condiţiile în care, cu foarte mulţi ani în urmă, se aflau la un nivel educaţional aproape inexistent.”

Însă, potrivit CNCD, afirmaţiile primarului Mihai Chirica reprezintă discriminare şi încalcă dreptul la demnitate. Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi.