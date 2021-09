Prima universitate din Iaşi care anunţă cursuri în sistem hibrid în noul an. „Nu putem muta totul în online”

Senatul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie privind modul în care se vor desfăşura activităţile didactice în noul an universitar, în context pandemic.

Astfel, TUIASI va aplica un sistem hibrid, dar care va impune prezenţa fizică a tuturor studenţilor în Iaşi: toate cursurile de la cele 11 facultăţi ale Politehnicii ieşene vor fi susţinute în sistem online, în timp ce activităţile cu aplicare practică – laboratoare, seminarii, proiecte, ore de sport – vor fi desfăşurate faţă în faţă, cu prezenţa fizică a studenţilor şi profesorilor.

Odată cu 1 octombrie 2021, când va fi organizată şi festivitatea de deschidere a anului universitar, studenţii din toţi anii de studiu de la toate ciclurile – licenţă, masterat, doctorat – vor participa fizic la toate activităţile care impun prezenţa acestora, cu excepţia situaţiilor justificate, precum îmbolnăvirea sau accesarea unei mobilităţi tip Erasmus+.

„În mod cert, fiind vorba despre o universitate prin excelenţă cu aplicabilitate practică, nu putem comuta activităţile în întregime online. În plus, experienţa anului trecut, în care am avut doar şase cazuri de infectare în rândul studenţilor cazaţi în Campusul «Tudor Vladimirescu», şi nu am fost nevoiţi să suspendăm activităţile on-site ale niciunei facultăţi, ne face încrezători că vom putea să ne protejăm şi în acest an”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Caşcaval, rectorul TUIASI.