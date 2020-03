Preşedintele clubului Poli Iaşi, replică dură pentru Becali: „Dumnealui s-o fi pricepând să care valize. Iaşul nu e stână“

Preşedintele executiv al Politehnicii Iaşi, Ciprian Paraschiv, a reacţionat luni, 2 martie, în cadrul unei conferinţe de presă, la declaraţiile făcute de George Becali zilele trecute, potrivit cărora cineva din anturajul clubului ieşean i-ar fi cerut finanţatorului FCSB suma de 200.000 de euro pentru a pierde meciul direct disputat în mai 2018.







Bucureştenii aveau neapărată nevoie de victorie în acea partidă pentru a câştiga titlul, care a ajuns până la urmă la CFR Cluj, după ce Andrei Cristea a adus victoria Iaşului în minutul 89.

„Sunt trei scenarii posibile în această situaţie: Dacă ceea ce a spus este adevărat, mă întreb de ce nu a declarat asta acum doi ani. Iar dacă este adevărat, îl invit să spună public cu subiect şi predicat despre ce este vorba. Să vină cu dovezi, pentru că sunt afirmaţii foarte grave. Iar dacă nu este adevărat, ceea ce este la fel de grav, să ştie domnul Becali că Iaşiul nu este o stână de pe Giumalău. O fi având el oi mai multe, şi cornute, şi merinoase, s-o fi pricepând el la schimbat terenuri sau la cărat valize sau o fi alte echipe prin jurul Bucureştiului pe care le agreează mai mult, dar eu îi spun domnului Becali că nu, mie nu mi-a plăcut Mioriţa, nu mi-a plăcut atitudinea defetistă a ciobanului moldovean. Eu îmi apăr sărăcia, nevoile, îmi apăr clubul. Este echipa comunităţii şi nu permit să iasă cu astfel de declaraţii şi să nu le probeze. Mesajul meu este foarte dur: Domnule Becali, ieşiţi cu probe, pentru că de asta nu avem spectatori în tribune! Dacă ceea ce spune este adevărat, am toleranţă zero, vom tăia în carne vie. Este un proiect nou, un proiect frumos la Iaşi şi nu permit nimănui să se atingă de Politehnica Iaşi”, a declarat Ciprian Paraschiv.

Întregul scandal a început după ce Becali s-a enervat în direct la un post de televiziune, după ce Prunea l-ar fi acuzat pe patronul FCSB şi pe Valeriu Iftime (FC Botoşani) de blat în meciul disputat în weekend, scor 2-2.

„Hai să îţi spun ceva: dacă voiam să fiu campion, trebuia să fac un singur lucru, să dau 200.000 de euro când am jucat cu Iaşiul ca să câştig meciul. Atâta mi s-a propus: domnule, îmi dai 200.000 şi îţi dăm meciul. Nu am spus atunci pentru că ar însemna să fac o plângere. Eu nu fac plângere niciodată în viaţa mea… şi dacă îmi taie cineva capul. Nu e în regulă, dar instituţiile trebuie să facă curăţenie, nu e. Nu trebuie să fac eu curăţenie în fotbal. Îmi aduc aminte că mi s-a spus ‘Dacă nu, mergem cu ceilalţi, cu CFR Cluj’”, a declarat Becali, la Digisport.

Federaţia s-a autosesizat

Federaţia Română de Fotbal s-a autosesizat după declaraţiile făcute de Becali, iar clubul ieşean a fost anunţat că reprezentanţii Comisiei de Integritate din cadrul Federaţiei vor sosi în această săptămână în Copou, pentru a face o investigaţie. De asemenea, preşedintele actual al Iaşului, Ciprian Paraschiv, a spus că va demara o anchetă internă şi a ameninţat că va ”tăia în carne vie”, în cazul în care ceva suspect va ieşi la iveală. În momentul partidei dintre Politehnica Iaşi şi FCSB (1-0) din mai, 2018, preşedintele moldovenilor era Adrian Ambrosie, iar antrenor principal Flavius Stoican, secondat de Eugen Trică.