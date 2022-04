Preotul Dan Damaschin, părinte pentru 10.000 de copii. „Sunt familii şi cu câte zece fraţi la masă” VIDEO

Preotul misionar Dan Damaschin, cunoscut pentru numeroase acte de caritate, a adus un „Grăunte de lumină” în viaţa celor 10.000 de copii de care are grijă de ani de zile. S-a ocupat şi anul acesta, de Paşte, de proiectul „Grăuntele de lumină".

Începând cu luna ianuarie a anului în curs, preotul şi voluntarii săi au căutat donatori interesaţi să sprijine copii din familii numeroase, astfel încât, de Paşte, cei mici să aibă îmbrăcăminte nouă şi mâncare pe masă.

În inima Asociaţiei „Glasul Vieţii”, înfiinţată de părintele Dan Damaschin, se află peste 10.000 de copii care provin din aproximativ 2.500 de familii dezavantajate. Familii care au o medie de 4-5 copii/familie.

„Sunt familii în care sunt şi câte zece fraţi la masă, unde se mănâncă un sac de pâine pe zi. Copii care au rămas fără părinţi. Copii orfani. La această campanie se munceşte, an de an, pe brânci, din ianuarie, imediat după ce încheiem campania de Crăciun. Liste, măsurători, frig, ploaie, noroi. Pentru ca toţi aceşti copii să aibă ceea ce este mai bun de Învierea Domnului Iisus Hristos. Copii au primit în acest an, într-un pachet negociat la sânge, o pereche de pantofi sport de cea mai bună calitate, fabricaţi în România după standarde europene. Au mai primit pantaloni, bluză, lenjerie, o ie tradiţională care să-i facă mândri, un pachet alimentar foarte consistent şi, pentru ca totul să fie frumos şi curat, un pachet de produse de igienă şi curăţenie”, a explicat pentru „Adevărul” părintele Dan Damaschin.

Misiune imposibilă devenită posibilă Părintele Dan Damaschin are o misiune uriaşă, aproape imposibilă: vindecă şi salvează o bucată de Românie. Mai mult decât atât, în această perioadă şi copiii refugiaţi din Ucraina au avut nevoie de sprijin, aşa că munca a fost dublă şi numărul pachetelor a crescut considerabil. „E o misiune aproape imposibilă, ar putea spune unii, de a îmbrăca 10.000 de copii. De exemplu, în noaptea Sfântă a Învierii Domnului Iisus Hristos, Simona, Alexandru, Denisa, Andreea, Darius şi David s-au bucurat ca orice copil de hăinuţe noi, de o masă îmbelşugată şi de o slujbă frumoasă la Biserica din sat, chiar dacă tatăl lor, aflat pe lista de transplant de inima, nu le-a putut oferi nimic din toate acestea. Dumneavoastră, oameni buni de pretutindeni le-aţi dăruit deopotrivă iubire, lumină şi demnitate”, a subliniat părintele. Anul acesta, din cei 10.000 de copii, aproximativ 1.300 au rămas fără donatori anul acesta. „Din păcate, în lunga listă au rămas încă 1.323 de copii care, deşi au trăit asemenea lor Învierea, dar pentru care noi ne-am îndatorat şi ne-am dat peste cap lăsând nişte oameni fără salarii şi fără cele trebuincioase pentru familiile lor”. Minuni pentru copii