Preoţi persecutaţi de comunişti, recompensaţi cu prilejul pelerinajului de Sfânta Parascheva, de la Iaşi

Evenimentul a avut loc joi, 14 octombrie, cu ocazia sărbătoririi Zilei Sfintei Cuvioase Parascheva. În acest context, 13 preoţi care şi-au riscat libertatea în timpul comunismului prin construirea de biserici au primit de la Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan „Crucea Moldavă”, iar patru preoţi care aveau deja această distincţie au primit „Crucea Specială”.

„S-a amintit mult despre bisericile dărâmate şi va trebui să amintim în continuare că nimeni şi nimic nu poate justifica dărâmarea unei biserici. În acelaşi timp, se cuvine să ne aducem aminte şi faptul că, în mod special la ţară, puţin mai departe de ochii autorităţilor, acolo unde nu erau biserici sau bisericile se dărâmau din cauza trecerii timpului, au fost preoţi curajoşi, mărturisitori, care au îndrăznit şi, în cele din urmă, au reuşit să construiască biserici”, a precizat IPS Teofan.

Bisericile construite de cei 17 preoţi se află pe teritoriul a trei judeţe: Neamţ, Botoşani şi Suceava.

A zidit patru biserici şi a fost bătut şi închis în beciul Miliţiei

Printre preoţii care au fost persecutaţi de comunişti se numără Pr. Constantin Capşa din Piatra Neamţ. Acesta, deşi a stat trei săptămâni în beciul Miliţiei din Piatra Neamţ, a fost bătut, condamnat un an cu suspendare şi a primit o amendă de 3.000 lei, a construit Biserica din Arămoaia - Neamţ, între 1982 şi 1983.

„În 1983, pe 21 august, am avut sfinţirea bisericii. Numai că acea dată a fost declarată zi de muncă, să se poată sărbători ziua de 23 August. Ghinionul a făcut ca secretarul de judeţ să treacă şi să vadă tractoarele stând pe câmp în timp ce lumea era venită la biserică. Exact la o lună după aceea m-au ridicat de acasă. Asta era pe 21 septembrie. Am stat arestat până pe 6 octombrie 1983. Am fost condamnat la un an de închisoare şi să plătesc şi amendă penală. Mulţumesc lui Dumnezeu că şi atunci erau oameni buni. De fapt erau şi răi şi buni. Pe atunci nu era greu să faci vreo biserică. Important era să ai curajul să o faci. Comuniştii puneau piedici, dar dacă voiau te ajutau.”

Preotul povesteşte că a continuat să construiască biserici şi după Revoluţie, în pofida suferinţelor la care a fost supus în perioada comunismului. „Eu am construit biserici şi după Revoluţie. Şi acum aş vrea să mai construiesc una, dar e mult mai greu, pentru că e mai săracă lumea decât atunci. Atunci era interzis să-l cinsteşti pe Dumnezeu, dar cu toate acestea, lumea Îl iubea şi-L respecta, cu multă dragoste. În '90, când m-am apucat de biserica de la Sărata, oamenii veneau valuri, valuri la biserică. Acum e mai greu, că s-au apucat ca prin toate mijloacele să defăimeze preoţii şi să fie împotriva Bisericii. Biserica este o instituţie fundamentală a vieţii noastre. Fără de ea nu putem trăi. Este aerul, oxigenul şi apa noastră.”

În total, Pr. Constantin Capşa a zidit patru biserici. Una a fost în 1976 la Buhăieşti, o alta în 1983 la Arămoaia, comuna Tupilaţi, din ‘90 până în '94 la Sărata, în Piatra Neamţ, iar în 2000 la Spitalul nr. 1 din Craiova.

Presiunile Securităţii şi-au pus amprenta şi pe vieţile altor preoţi

Preotul Constantin Capşa nu este singurul care a avut de suferit din cauza Securităţii. Anchetat în beciurile Miliţiei a fost şi Pr. Eugen Lăzărescu, din Darabani, cel care a construit Biserica din Carasa - Botoşani.

De asemenea, Pr. Ioan Manoliu, din Săveni, povesteşte că, deşi a primit 10 reclamaţii şi nenumărate ameninţări, a construit Biserica din Podriga - Botoşani.

Soţia şi copilul Părintelui Ioan Zaharie Curtean au plecat de acasă din cauza ameninţărilor cu puşcăria. În 1979, pr. Zaharie Curtean a cumpărat o casă şi a transformat-o în capelă.