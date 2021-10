Premii oferite prin testament studenţilor eminenţi din Iaşi. „Şi eu îmi doresc să devin «acel profesor»”

Două dintre cele mai importante premii oferite studenţilor Universităţii de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” (USV, fosta USAMV Iaşi), prin testament, au fost acordate celor mai buni studenţi pentru rezultatele remarcabile obţinute în anul universitar anterior.

Florentina Dumitraşcu şi Ilie Nistor de la Facultatea de Agricultură, din cadrul USV Iaşi, au primit premiile în valoare de 1.000 euro, lăsate de către prof. univ. dr. Constantin Vasilică şi prof. univ. dr. Petru Magazin, două personalităţi remarcabile ale învăţământului, prin testament, drept premii pentru tinerii care fac eforturi deosebite pentru performanţă.

Onorată că a primit premiul „prof. univ. dr Constantin Vasilică”, Florentina Dumitraşcu îşi doreşte coordonarea propriei afaceri, după acumularea experienţei de teren necesară într-o carieră de succes pe care o urmăreşte în viitor.

„Acest premiu înseamnă pentru mine o confirmare a faptului că în cei patru ani, în care am fost studentă, am muncit foarte mult pentru a obţine mereu cele mai mari note şi cele mai bune rezultate. Pentru viitorul apropiat îmi doresc să mă angajez într-o firmă cu profil agricol pentru a pune în practică tot ceea ce am învăţat. Sper să reuşesc să-mi pot înfiinţa propria mea afacere în consultanţă”, povesteşte Florentina Dumitraşcu.

Cei doi tineri sunt recunoscători pentru că au intrat în galeria celor mai buni studenţi răsplătiţi cu premii speciale ale personalităţilor care au marcat învăţământul superior agronomic ieşean.

„Istoria ne-a arătat cum fără aportul domnului prof. univ. dr. Petru Magazin, învăţământul agronomic ieşean aşa cum îl cunoaştem astăzi, nu ar fi putut exista. Aport care se poate observa şi prin gestul său deosebit de a-i ajuta pe tinerii absolvenţi să păşească mai uşor în cariera mult dorită prin intermediul suportului financiar. Sunt onorat şi profund recunoscător pentru faptul că mi s-a permis personal să beneficiez de acest premiu”, a transmis Ilie Nistor.

Carieră universitară

Pentru tânărul premiant cariera universitară este alegerea sa în ceea ce priveşte viitorul, crezând în schimbarea în mai bine a vieţi oamenilor.

„Acest premiu reprezintă mai mult decât valoarea lui monetară datorită mesajului pe care îl transmite. Cadre didactice deosebite au existat şi încă există, însă cei care îşi depăşesc domeniul şi devin un sprijin şi un pilon în dezvoltarea unui student, schimbă vieţi”, spune Ilie Nistor.





Tânărul spune că îşi doreşte o carieră universitară, pentru a deveni şi el „acel profesor”.

„Îmi doresc să urmez o carieră universitară. Asemenea cadrelor didactice care şi-au depăşit sfera de activitate şi au ajutat la formarea unor generaţii, pot spune că şi eu îmi doresc să devin <acel profesor> pentru generaţiile care vor urma. Profesorul căruia nu îi este dificil să comunice, să se implice şi creeze oportunităţi pentru a ajuta la schimbarea în mai bine a vieţi oamenilor”.

