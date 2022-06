Povestea stewardesei care a devenit faimoasă pe TikTok. Cum şi-a început cariera şi de ce a renunţat la zboruri, în ciuda pasiunii

Vlada Grecu are 26 de ani, este din Chişinău, Republica Moldova şi s-a mutat la Cluj-Napoca pentru studii universitare în anul 2014. După finalizarea studiilor de licenţă în domeniul Management la Facultatea de Studii Europene, a aplicat pentru master la aceeaşi universitate, Universitatea Babeş-Bolyai, la secţiunea Gestiune şi evaluarea proiectelor la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor.

În ciuda studiilor care nu aveau nicio legătură cu aviaţia, Vlada şi-a dorit să devină stewardesă, după o întâmplare petrecută pe ruta Chişinău-Atena, la prima sa călătorie cu avionul, la vârsta de 16 ani.

„Şi acum ţin minte momentul în care am avut o conversaţie scurtă, dar memorabilă cu un însoţitor de zbor în partea din spate a cabinei. În timp ce aşteptam la rând să intru până la baie, am observat cum stewardesa îşi aranja cocul în propria ei oglindă. Mi-am făcut curajul şi am întrebat-o cum este să fii stewardesă iar ea mi-a zâmbit lung, în acest timp parcă încerca să-şi găsească cuvintele potrivite pentru a descrie această meserie însă după câteva secunde am primit ca răspuns că este un domeniu frumos şi că îi place.

Când m-am întors la locul meu, am rămas îngândurată şi am continuat să le admir pe timpul zborului cum îşi făceau treaba. Sincer, niciodată nu am visat la această meserie pentru că era conştientă de faptul că trebuie să fiu mereu plecată departe de familie, de prieteni şi să fiu înconjurată de străini, ceea ce nu îmi doream”, îşi aminteşte Vlada.

Meserie frumoasă, cu avantaje şi dezavantaje

Tânăra a povestit pentru Weekend Adevărul despre avantajele şi dezavantajele de a fi stewardesă, meseria la care visează multe dintre adolescente.

„Este frumos să fii stewardesă, să descoperi diferite culturi, să călătoreşti şi să descoperi locuri noi, să admiri zilnic peisajul norilor, apusul şi răsăritul din avion care este diferit de cel de la sol; să porţi uniformă şi să ştii că eşti acolo în avion pentru ajutorul pe care îl cer pasagerii. Însă din păcate, ca în orice meserie sunt avantaje şi dezavantaje.

În cazul unei meserii de însoţitor de zbor nu prea ştie lumea care sunt sacrificiile pe care le fac cei care lucrează în acest domeniu cum ar fi faptul că somnul este haotic, pasagerii pot fi aroganţi, se lucrează în weekend şi de sărbători, corpul reacţionează diferit din cauza presiunii în timpul zborului şi pot apărea diverse probleme ulterioare etc. Într-adevăr este un vis plăcut şi sunt recunoscătoare acestei experienţe mai ales că am practicat-o la vârsta cea mai potrivită pentru mine, când aveam 23 de ani şi a fost ca o pregătire pentru viaţă”, a mai povestit Vlada Grecu.

FOTO: Vlada Grecu

Fără niciun curs de pregătire, Vlada şi-a făcut curaj şi a mers la un interviu pe care l-a trecut cu succes, din prima.

„După studiile de licenţă, m-am angajat în domeniu, la o companie care se afla în apropiere de aeroport. În pauzele mele ieşeam tot timpul la o scurtă plimbare în jurul clădirii iar în acest timp mai vedeam cum aterizează şi decolează câte un avion al companiei Wizz Air. Din curiozitate, am intrat pe site-ul lor să verific care sunt condiţiile necesare pentru a fi un însoţitor de zbor la această companie şi am rămas plăcut surprinsă să aflu că zborurile sunt dus-întors, ceea ce însemna că te întorci mereu înapoi acasă după o zi de zbor.

Aşa că mi-am făcut curaj şi am mers la recrutare. Surpriza cea mai mare a fost faptul că nu aveam făcut nici un curs de pregătire pentru interviu aşa cum majoritatea concurenţilor îl aveau, iar eu plecasem la interviu cu ideea de a vedea cum va fi experienţa mea şi să vin mai pregătită data viitoare, ceea ce nu s-a întâmplat pentru că am trecut de toate probele de interviu cu succes din prima”, a mai declarat tânăra, pentru Weekend Adevărul.

Devenită cunoscută în întreaga ţară pentru videoclipurile pe care le făcea pentru TikTok, Vlada îşi aminteşte cu plăcere de fiecare zbor în care a putut învăţa câte ceva despre aviaţie.

„Fiecare zbor a fost o amintire frumoasă pentru că la fiecare zbor aveam un echipaj diferit şi cu toţii încercam să ne facem ziua mai uşoară. Mă bucuram nespus de mult când mă recunoşteau pasagerii din avion şi făceam poze sau copii care erau fanii mei de pe TikTok, se ruşinau să vorbească cu mine şi veneau cu părinţii lor la mine pentru poze. Au fost multe amintiri frumoase, totuşi dacă mă gândesc mai bine, cea mai frumoasă amintire a fost chiar în prima mea zi de lucru pe ruta Cluj - Barcelona.

La aterizare şi decolare am stat în cabina de pilotaj alături de căpitan şi copilot şi am putut admira tot procesul de decolare şi aterizare ceea ce este unic deoarece doar în prima zi de zbor care este ziua de familiarizare al acestui domeniu, se poate urmări acest proces în cabina de pilotaj. Toate locurile în care am ajuns au fost frumoase şi unice în felul lor datorită colegilor şi pasagerilor, ba mai mult îmi doresc în continuare să descopăr locuri noi”, povesteşte Vlada.



Interacţiunea cu pasagerii este întotdeauna importantă pentru asistentele de zbor, iar Vlada a încercat întotdeauna să facă zborul mai plăcut, chiar şi pentru cei care se aflau într-un avion pentru prima dată.

FOTO: Vlada Grecu

„Îmi făcea plăcere să vorbesc cu pasagerii chiar şi să glumesc cu ei, mai ales în momentul în care veneau la mine înainte de zbor şi îmi ziceau că le este frică să zboare şi că este primul lor zbor la care eu le răspuneam că şi la mine este primul meu zbor iar ei râdeau, în acest fel relaxându-se un pic. Încercam să le transmit o emoţie pozitivă şi să trăiască o experienţă frumoasă de a zbura cu avionul. Desigur că au fost pasageri bărbaţi care au încercat să facă cunoştinţă cu mine, unii într-un mod mai elegant alţii într-un mod mai amuzant prin a oferi cartea sa de vizită însă am ignorat toate aceste momente pentru că sunt într-o relaţie de mulţi ani”, a mai spus tânăra.

Pasiune învinsă de programul haotic

După trei ani în care a lucrat ca stewardesă, Vlada a fost nevoită să renunţe la pasiunea sa din cauza programului haotic.

„După cum spuneam şi mai devreme este foarte haotic şi este dificil să reuşeşti să te sincronizezi cu programul celor dragi cât şi să faci şi alte activităţi extra programului de muncă. Sunt o fire destul de activă şi tot timpul în goană de a face şi de a obţine cât mai multe lucruri.

Momentan lucrez într-o companie pe partea de marketing dar am început şi să fiu mai activă în domeniul unui creator de conţinut iar acest lucru necesită foarte multă implicare şi timp. Având în vedere că aviaţia va rămâne mereu în sufletul şi inima mea voi îmbina experienţa pe care am avut-o cu rolul unui creator de conţinut şi le voi împărtăşi cu audienţa mea”, a spus tânăra.

Viaţa fostei stewardese s-a schimbat total după ce a renunţat la zboruri, având un program stabil, un somn sănătos şi mese regulate, dar cel mai important, weekend-uri libere alături de cei dragi.



Vă recomandăm să citiţi şi:

Un campion maghiar, locul 5 mondial, lasă Ungaria pentru România. Ungurii se revoltă, românii exultă