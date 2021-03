Povestea primei brioşerii din Iaşi. Cum au contopit o economistă şi un IT-ist aromele care-ţi gâdilă simţurile

Pasiune împletită cu muncă şi arome care ajung direct în suflet, aşa poate fi descrisă afacerea familiei Baltagu, din Iaşi. El antreprenor şi IT-ist, ea economistă pasionată de gătit. S-au întâlnit la mijloc, au amestecat calităţile şi pasiunile, au adăugat iubirea pe care şi-o poartă unul altuia şi au dat naştere primei brioşerii din Iaşi.

Vineri, 12 martie, i-am găsit pe Maria şi pe Ionuţ vis-a-vis de Piaţa Dacia din Iaşi, acolo unde s-au mutat de curând cu afacerea - Mufftangerie.

De cum deschizi uşa brioşeriei simţi arome de afine, banane, măr şi caramel, mascarpone şi migdale, lămâie şi mac. Ai putea crede că ai intrat în bucăria bunicii sau a mamei, asta pentru că atmosfera de familie din Mufftangerie se simte de la prima brioşă pusă în cutie.

În prezent, clienţii Mufftangeriei se pot bucura de brioşe dulci, sărate, cu sau fără carne, pentru toate vârstele şi pentru toate gusturile. Reţetele sunt lucrate manual, nu cu ajutorul diferitelor maşinării de producţie.

Prima a fost pasiunea

Pe plan profesional, Maria a ales calea economiei, dar înainte de economie a fost pasiunea pentru gătit. Tânăra antreprenoare îşi aminteşte că încă din copilărie îi plăcea să gătească tot felul de prăjituri. „Am început prin a face fursecuri. După care, încet-încet, am început să experimentez tot felul de reţete. Mă ajutam de acele premixuri din comerţ, făceam brioşe, muşuroi de cârtiţă. Uşor-uşor le-am adus îmbunătăţiri după gustul meu, iar în final am decis să fac o reţetă care să-mi aparţină mie 100%. Experimentam reţete noi pe la vârsta de 20 de ani”, îşi aminteşte Maria Baltag, antreprenoare. A tot încercat diferite combinaţii, iar în final a ajuns la reţeta perfectă, adică ceea ce se găseşte astăzi pe rafturile Mufftangeriei. „Nu este crema clasică de unt care se foloseşte la cupcakes, este mascarpone cu frişcă naturală. Am fost atentă la cantităţi, astfel încât crema să stea exact ca o cremă de unt”, ne mărturiseşte Maria.

„Soţul meu are spiritul acesta antreprenorial. El îşi dorea şi pentru mine să trăiesc asta, să văd cum e să am propriul business, propriul copil. Între timp a şi apărut copilul nostru, Luca”, ne spune Maria Baltag.

Tinerii au deschis brioşeria din fonduri proprii, în iulie 2019, iar la scurt timp au primit şi o finanţare de 200.000 de lei (peste 43.000 de euro) prin programul Start-Up Nation.

„Am aplicat pentru Start-Up Nation. A fost o perioadă în care întârzia să apară răspunsul. Şi am zis că, orice ar fi, să începem afacerea asta din fonduri proprii. Am început cu o locaţie lângă Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi (UMF), cu ceva aparatură modică, nu ceea ce avem în prezent.

Între timp a venit şi răspunsul de la Start-Up Nation. Am primit finanţare. Noi aplicasem pentru echipamente. Ne-am întregit bucătăria cu toate echipamentele de care aveam nevoie pentru a creşte producţia. Încet-încet ne-am construit şi o bază de clienţi”, ne explică Maria Baltag.

Lucrurile au mers bine încă de la început. Însă, după ore întregi petrecute muncind, tinerii antreprenori aveau nevoie de o pauză pe care s-o dedice creativităţii.

„Ce ne-a salvat pe noi a fost de fapt pandemia. La UMF (n. red. - prima locaţie a Mufftangeriei) lucram 12 ore, şi eu şi Maria. Nu mai aveam timp de creativitate, de noi strategii. În momentul în care am închis, am avut timp să ne gândim. Programul este mult mai flexibil pentru noi acum”, ne explică antreprenorul Ionuţ Baltag.

După o pauză binemeritată, mufftangiul Ionuţ şi mufftangiţa Maria şi-au mutat afacerea în zona Dacia din Iaşi, vis-a-vis de Piaţa Dacia. Iar în prezent îmbină pasiunea cu job-urile full-time.

„Noi am deschis în iulie 2019 la UMF. În decembrie ne-am gândit să ne mutăm într-un loc mai accesibil şi ca preţ pentru chirie. Şi să ajungem mai repede şi către locaţiile pe care le doream partenere. Între timp a venit pandemia, am stopat procesul acesta de căutări şi am revenit în mai, când am semnat pentru preluarea acestui spaţiu. Am redeschis aici în luna august 2020.

Viaţa noastră s-a schimbat foarte mult. Noi avem şi job-uri full time pe lângă brioşerie. Nu numai că te gândeşti la angajaţi, să le asiguri salariul, este şi ideea de creativitate. Ce să mai faci ca să te promovezi, ce parteneri. Dar avem o echipă foarte faină în spate care ne ajută”, mai spune Maria Baltag.

Gustări sănătoase pentru copii

Pe lângă clienţii care le trec pragul zilnic pentru brioşe care să le fie gustare între job-uri, Maria şi Ionuţ primesc multe comenzi de la diferite companii sau pentru diferite evenimente. De exemplu, au fost situaţii în care clienţii au preferat să înlocuiască tortul cu brioşele. Tinerii antreprenori spun că este o alternativă foarte bună pentru că nu se folosesc tacâmuri ca în cazul servirii unei felii de tort, plus că este mai atrăgător pentru copii.

Fiind părinţi, Maria şi Ionuţ s-au gândit încă de la început la sănătatea copiilor care vor consuma brioşele gătite în Mufftangerie. Aşa se face că au gândit o linie dedicată special copiilor.

„Ni s-a spus de la început că mergem pe produs nişat, într-adevăr, aşa este. Dar în jurul brioşelor se pot construi foarte multe lucruri. Spre exemplu, brioşele pot fi folosite ca pe o gustăre pentru copii. Acum merge pe direcţia aceasta. Am dezvoltat şi o linie pentru copiii cu alergii, cu intoleranţă la lactoză. Ni s-a dus cumva vorba. Şi am fost contactaţi de grădiniţe pentru asigurarea mâncării. Putem să asigurăm un dulce fără zahăr. Sunt cu blat de banană sau putem să adăugăm şi zahăr de cocos pentru cei care vor să fie mai dulci”, ne explică antreprenoarea Maria Baltag.

Cum ia naştere o brioşă

Mufftangiul Ionuţ şi mufftangiţa Maria aduc brioşele artizanale cât mai calde şi cât mai aproape de publicul activ şi mereu grăbit. Echipa brioşeriei numără în prezent cinci persoane. Totul se lucrează artizanal, cu produse naturale, fără coloranţi artificiali.

Procesul de gătire al unei brioşe nu este complicat, dar trebuie făcut responsabil.

„Se fac aluaturile de la zero. Nu folosim premixuri, nu folosim margarină. Folosim unt, folosim iaurt, le luăm de la distribuitori autorizaţi. Noi nu avem maşinării cum au alte linii de producţie. Noi lucrăm manual, artizanal. Folosim cupa de îngheţată pentru a umple brioşele. Unele ies un pic mai mari sau un pic mai mici. Se vede că sunt făcute artizanal, dar respectăm gramajul pe care l-am stabilit de la început.

Chiar şi coloranţii pe care îi folosim sunt naturali. Când avem la sărbători cremele roz, cremele albastre, folosim spirulină, coloranţi naturali. Ne-am dorit mult să ne găsim furnizori locali sau români. Şi cei mai faini furnizori se găsesc în România, la Cluj”, ne mărturiseşte Maria Baltag.

Tânăra antreprenoare spune că iubeşte toate brioşele, dar are o afinitate pentru cele cu caramel şi dulceţuri.

„Avem şi un site www.mufftangerie.ro . Urmează să implementăm şi achiziţia online, cu cardul. În prezent primim comenzile prin WhatsApp, prin telefon. Aşteptăm pe toată lumea cu drag. Fiind foarte multe sortimente, au de unde alege”, conchide antreprenoarea Maria Baltag.

