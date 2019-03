Povestea MagicHome Iaşi, refugiul părinţilor ai căror copii suferă de cancer. Administrator este o fostă beneficiară a proiectului

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” pune la dispoziţie 70 de paturi pentru aparţinătorii micilor bolnavi, dar acestea nu reuşesc să strângă decât o parte dintre părinţi pentru că, de cele mai multe ori, numărul celor care ar avea nevoie de o cameră unde să doarmă este de 4-5 ori mai mare.

Din nevoia aceasta a apărut, la sfârşitul anului trecut, MagicHome Iaşi, refugiul părinţilor care-şi duc zilele prin saloanele Secţiei de Oncopediatrie de la Spitalul „Sfânta Maria”, şi care poate să găzduiască până la 20 de persoane. Până în prezent, 120 de aparţinători au numit MagicHome acasă, unii doar pentru câteva zile, cât au fost cu copiii la control, unii luni de-a rândul, cât timp cei mici au făcut tratament.

Acesta este şi cazul unei femei care locuieşte aici cu nepoţelul ei de câteva luni, cât timp mama stă în spital cu celălalt copil, în vârstă de trei ani, diagnosticat cu leucemie. Băiatul cel mic „s-a născut la MagicHome”, spune Doina Borcilă, administratorul casei, şi este cel care aduce zilnic veselie pe chipurile tuturor celor care locuiesc acolo.





„Bunica stă din octombrie cu copilul aici, cât timp mama este cu celălat nepoţel în spital. Are leucemie şi aşa un diagnostic cade ca un trăsnet asupra unei familii”, povesteşte administratorul. Povestea Doinei Borcilă s-a împletit cu cea a refugiului după ce în urmă cu aproape doi ani, aceasta a beneficiat de acelaşi ajutor pe care are grijă să-l primească acum şi alte familii aflate în nevoie. Nepotul ei a fost diagnosticat cu o boală gravă şi a stat o perioadă îndelungată la Institutul Clinic din Fundeni.

Fiind din Iaşi, o perioadă s-a chinuit să-i fie alături copilului, înoptând în maşină sau pe holurile spitalului. Asta până a auzit de MagicHome, locul unde i s-a dat voie, „dintr-un cuvânt”, să locuiască timp de şapte luni şi să-i gătească celui mic.





„Eu am beneficiat de ajutorul asociaţiei timp de 7 luni, la Bucureşti, cât nepotul meu, grav bolnav, a fost tratat la Fundeni. Pentru că n-am ştiut de existenţa asociaţiei, ne-am chinuit mai bine de jumătate de an. Doamna doctor a spus, la un moment dat, că nepotul meu are nevoie de mâncare preferenţială şi a sugerat ca cineva din familie să stea în Bucureşti şi ni s-a oferit ajutorul acesta imediat. Aşa am ajuns într-un MagicHome aproape de spitalul Fundeni, unde puteam face mâncare, pe care să o duc apoi copilului la spital”, povesteşte Doina Borcilă.

Astfel, atunci când s-a deschis casa de la Iaşi şi a fost întrebată dacă vrea să o ia în grijă nu s-a gândit nicio clipă să refuze, ci şi-a dorit să o ţină puterile cât mai mult timp ca să se ocupe de toate, de la aprovizionare, până la păstrarea legăturii cu familia.





Primul MagicHome a fost creat în Bucureşti, în 2017, dar până în prezent casele s-au răspândit în toate mari centrele de oncopediatrie din ţară, funcţionând în Bucureşti, Cluj, Timişoara, Târgu Mureş, Craiova, Iaşi, dar şi peste hotare, la Viena, în Austria, şi la Chişinău, în Republica Moldova. MagicHome este unul dintre proiectele comunităţii MagiCamp, fondată de Melania Medeleanu şi Vlad Voiculescu în 2014.

