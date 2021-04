Percheziţii DIICOT la sediul Primăriei Iaşi. Ce spune primarul Chirica

Potrivit Ziarului de Iaşi , luni dimineaţă ar fi fost făcute percheziţii la mai multe servicii ale Primăriei, dar şi la un imobil de pe Sărărie ridicat de familia Asimionesei pe un teren concensionat de Primăria Iaşi în condiţii suspecte.

Reprezentanţii Primăriei Iaşi transmit prin intermediul unui comunicat de presă că actele solicitate de către reprezentanţii DIICOT Iaşi au fost trimise deja către instituţiile specializate încă de la începutul acestui an.

„Documentele solicitate de către DIICOT Iaşi sunt ca urmare a unei sesizări pe care Municipiul Iaşi a făcut-o încă de la începutul acestui an. Pentru verificarea şi analizarea celor sesizate de noi, procedura îi obligă să se prezinte la sediul instituţiei pentru ridicarea actelor necesare desfăşurării anchetei. Colegii mei au pus la dispoziţie toate documentele solicitate, activitatea Primăriei nefiind întreruptă niciun moment pe parcursul cererii din partea DIICOT Iaşi. Personal le-am dat tot concursul şi am cerut colegilor mei care gestionează acest tip de documentaţii să pună la dispoziţia acnhetatorilor toate documentele solicitate. Am încredere că verificările vor face lumină în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest caz, iar dacă s-au înregistrat încălcări ale legii cei vinovaţi trebuie să plătească”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Sunt implicaţi avocaţi, notari şi funcţionari publici