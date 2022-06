Pasiunea unei absolvente de Farmacie pentru viitoarea ei carieră. „Pe primul plan este viaţa pacientului”

„Când am început facultatea știam că voi avea parte de provocări, însă nu am fost pe deplin conștientă de tot ceea ce presupune aceasta nobilă profesie decât după ce am trecut prin toți acești ani de pregatire profesională, la UMF Iași. În spatele ei se ascund 5 ani de trudă, de studiu asiduu, în sălile mari, reci și sobre. Pe lângă faptul că farmacistul este singurul specialist în domeniul medicamentului, de la inovație și până la produsul final, acesta trebuie să cunoască absolut totul, nu numai zecile, sutele, miile de medicamente și denumirile lor, cât și acțiunile acestora si modul de administrare, iar pentru asta e nevoie să cunoască orice simptom sau afecțiune pe care i-o descrie pacientul, în felul lui”, a mai spus tânăra farmacistă.

Alexandra spune că diferenţa în anii de studiu la o astfel de universitate o poate face organizarea, care te poate ajuta să treci peste momentele dificile.

„Nu pot afirma că nu au existat momente în care am clacat și în care am fost tentată să renunţ, în special în sesiune, unde presiunea era una extrem de mare, cu toate că nu am lăsat niciodata totul pe ultima suta de metri, pregătirea a fost una constantă și foarte bine organizată, iar asta pot spune că a facut diferența. Nu consider că altă facultate mi s-ar fi potrivit mai bine, oricâte dificultăți am întâmpinat până în acest moment. De asemenea, părinții sunt cei care au jucat un rol extrem de important în pregătirea și reușita mea deoarece au fost lângă mine și m-au sprijinit necondiționat, iar atunci când nu am mai putut eu, au putut ei. În plus, sentimentul de aparținere a unei comunități mari, aceea care poartă halate albe și are responsabilitatea sănătății pacienților, este unul puternic”, a mai spus tânăra.

FOTO: Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi

Aceasta a vorbit şi despre diferenţa dintre sistemul de sănătate din România şi cel din străinătate.

„În străinătate, consilierea pacientului este un serviciu individual plătit, nu de către pacient, ci de către stat, care înţelege că în urma acestor servicii, sistemul de sănătate economiseşte bani. Pacientul vine cu o listă de medicamente, i le arată farmacistului, iar acesta îi stabilește o întâlnire peste două zile, timp în care se pregăteşte, află ce probleme sunt. Asta înseamnă consult cu adevarat pe probleme ce țin de medicamente”, a mai declarat Alexandra.

Tânăra farmacistă spune că dacă ar fi să aibă din nou de ales, ar merge pe aceeaşi cale, cu toate minusurile existente.