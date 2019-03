Părinţi şi copii, revoltă comună împotriva dirigintelui. Un profesor de la un colegiu renumit, acuzat de tortură psihologică. „Şase colege au ajuns la psiholog“

Profesorul de istorie Sorin Sitea, dirigintele clasei a XII-a E, este acuzat atât de o parte dintre elevii săi, cât şi de părinţii acestora, că ar avea un comportament discriminatoriu în clasă.



Elevii spun că ar fi trataţi diferit faţă de colegii lor, dar şi că ar fi supuşi unei presiuni psihice din partea profesorului. Ei au exemplificat situaţia a şase colege care, din cauza tratamentului dascălului, ar fi ajuns la psiholog. Tabăra liceenilor nemulţumiţi, care au şi susţinerea părinţilor, este egală cu cea a elevilor care nu s-au alăturat protestului, şi din care face parte inclusiv fiica dirigintelui Sitea, elevă în aceeaşi clasă.





Un memoriu semnat de 18 părinţi a ajuns, vinerea trecută, la conducerea colegiului. Părinţii au cerut explicit înlocuirea de la disciplina de istorie, dar şi din calitatea de diriginte a profesorului Sorin Sitea, invocând mai multe nereguli care, în opinia lor, ar fi imputabile dascălului.



Printre acuzaţiile părinţilor se numără:



- presiunea psihică pe care o exercită asupra acestora prin descurajarea în mod vădit de a avea rezultate bune sau, dacă au acele rezultate, minimalizarea şi bagatelizarea acelor rezultate;



- favorizarea fiicei sale şi a grupului de elevi ce iau în particular ore cu dumnealui prin aplicarea unui sistem de notare diferit decât în cazul celorlalţi elevi, în defavoarea celor din urmă;



- presiunea psihică, exercitată asupra elevilor prin ameninţări directe sau voalate, cu expresii jignitoare şi termeni peiorativi; corectarea testelor scrise cu rea-voinţă, cu părtinire şi lipsă de profesionalism, fără a afişa baremul de corectare“.

Elina Rîznic, elevă a clasei a XII-a E, a declarat: „Suntem nemulţumiţi de favoritismul care există la noi în clasă, de discriminarea care este făcută în mod evident. De lucrările care sunt corectate prin favorizarea celorlalţi. Am avut măcar şase colege care au ajuns la psiholog din cauza presiunii care există în clasă.“



O colegă de-a ei, Ioana Ciobanu, şi-a însuşit acuzaţiile aduse dirigintelui şi a explicat că situaţia de la clasă este „un stres în plus“ pus pe elevi, în condiţiile în care aceştia se pregătesc de examenul de bacalaureat. „Noi nu putem să îi ţinem piept, pentru că ne este profesor şi diriginte, şi e greu, pentru că el ştie foarte bine cum să ne convingă să tăcem şi, pe termen scurt, să ne convingă că totul e OK. El are un comportament părtinitor, pe faţă. Noi nu credem că este moral să ai o rudă, să fii profesorul sau dirigintele fiului sau fiicei tale“, a spus Ioana Ciobanu.



O altă mamă a precizat că fiica sa a ajuns la psiholog din cauza tratamentului dirigintelui. „Fiica mea a început să aibă stări pe care nu le puteam controla. Am început cu tot felul de investigaţii, însă ea trebuia dusă la psiholog. Medicul a spus că s-a ajuns la această situaţie din cauza frustrării. Fiica mea e un copil care a venit cu o notă mare la acest liceu şi care a terminat semestrul I cu 9,66. Ea a contestat notele pe care le primea, şi de asta a ajuns la aceste stări de frustrare“, ne-a spus femeia.

Sorin Rîznic, un alt părinte, a declarat: „Domnul Sitea a ameninţat elevii în mod voalat sau direct cu repercusiuni, în cazul în care au obiecţiuni în ceea ce îl priveşte. E o lipsă de moralitate, că îşi favorizează fiica.“



Apărarea profesorului



Sorin Sitea, a precizat că a mai fost vizat de acuzaţii similare şi în urmă cu patru luni, când a fost verificat de şcoală şi de către inspectorat. „La acel moment, ISJ a efectuat o anchetă, şcoala a efectuat o anchetă, iar la finalul acestei analize a reieşit că acele alegaţii nu se confirmă“, a spus Sorin Sitea.



Sorin Sitea FOTO Ziarul de Iasi



Profesorul a catalogat acuzaţiile din memoriul părinţilor ca fiind „false, neadevărate şi calomnioase“, precizând că nu are nimic de ascuns şi că va răspunde la orice întrebare îi va fi pusă în cadrul întâlnirii de astăzi. Sitea a mai spus ieri că unii părinţi ar fi fost presaţi să semneze documentul prin care se cere înlocuirea sa şi că totul ar fi început la finele clasei a XI-a, când unul dintre părinţi a contestat nota la istorie primită de fiica sa.



„Am încercat ca diriginte să înţeleg, să mediez. Am mers în clasă când am observat că băncile erau separate“, a spus profesorul. Acesta a precizat că nu a jignit niciodată elevii, că a avut discuţii cu toţi profesorii şi că şi-a înţeles şi elevii atunci când a fost cazul. Sorin Sitea a lăsat să se înţeleagă că unii dintre elevii care îl contestă au lipsit foarte mult de la şcoală sau că nu sunt pregătiţi. „Nu voi permite, dacă nu sunt pregătiţi, să participe la examenul de bacalaureat“, a mai arătat dascălul.



Întrebat dacă şi-a favorizat sau nu fiica, Sitea a menţionat că notele acesteia au fost în funcţie de prestaţiile ei şi că „nu a fost niciodată privilegiată“. Sonia Sitea a remis şi ea un pucnt de vedere către cotidianul „Ziarul de Iaşi” în care a menţionat: „Pe parcursul celor 4 ani de liceu mi-au fost contestate permanent abilitatile intelectuale si integritatea si mi-au fost aduse ofense de catre persoane care nu au inteles ca nu trebuie sa ma puna pe mine jos pentru a se ridica pe ei insisi. Am fost invatata de mica sa fiu demna, loiala si responsabila. Am invatat de asemenea sa gestionez un esec si, atunci cand este cazul, sa imi asum consecintele. In niciun caz, sa nu dau vina pe altcineva. Performantele mele scolare vorbesc de la sine, si pot sa mentionez doar cateva: singura romanca acceptata la Cambridge la Drept, intrata la primele 5 universitati din Europa si prima eleva din ultimii 10 ani calificata la Olimpiada Nationala de Istorie cu nota 10. Va asigur ca nu am avut interviul la Cambridge cu profesori din scoala si nici nu mi-a sufltat tata raspunsurile. Pe langa rezultate insa, este socant pentru mine ca 15 parinti pot sa fie atat de rai cu o adolescenta de 18 ani pe care nici macar nu o cunosc”.



Reprezentanţii Colegiului „Mihai Eminescu” au precizat că, în cursul zilei de marţi, 12 martie, va fi luată o decizie cu privire la cererea părinţilor, urmând a fi organizată o şedinţă la şcoală, de la ora 17.30.



