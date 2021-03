Pacientă care trebuia să fie mamă pentru a treia oară acuză medicii de malpraxis: „Să mă opereze portarul?”

Pacienta care acuză medicii de la Maternitatea ”Cuza Vodă” din Iaşi de malpraxis a avut prima reacţie după descinderile din această dimineaţă, de la cea mai mare maternitate din zona Moldovei. 30 de procurori au ajuns astăzi la spital şi au făcut cercetări în cadrul unui dosar penal pentru abuz în serviciu şi vătămarea fătului.

”La 36 de săptămâni m-am prezentat la cabinetul doamnei doctor pentru controlul lunar, iar acolo doamna doctor a depistat poziţia cordonului, era pe canalul de naştere înaintea fătului. Fătul punea presiune cu umărul pe cordon. Doamna doctor s-a speriat şi a sunat la maternitate un coleg de-al dumneaei. Domnul doctor mi-a zis că nu mă poate interna pentru că nu am testul COVID făcut. Am căzut de acord cu doamna doctor să facem testul COVID. Mi-a dat bilet de trimitere la PRAXIS. Am fost, am făcut şi testul, iar a doua zi trebuia să mă prezint pentru internare şi pentru naştere, dacă era cazul. Ne-am prezentat la maternitate cu bagajul făcut, totul pentru naştere şi internare, inclusiv biletul de trimitere de la medicul de familie îl aveam şi de internare de la doamna doctor. Mă consultă doamna doctor şi spune că poate ia fetiţa cordonul cu mânuţa şi eliberează cordul de naştere şi o să nasc natural. Eu am insistat să nasc prin cezariană. Am zis cum să nasc natural când poziţia cordonului este în procubitus”, a declarat pacienta Mona L..

Ieşeanca a spus că a ajuns la maternitate pregătită să nască, dar nu avea cine să o opereze.

”Dumneaei s-a ridicat şi a plecat. M-a lăsat în triaj singurică. A mers la doamnele de la triaj care făceau internarea mea. Le-a zis să oprească internarea. Mi-a adus cartea de identitate. Domnişoara care era acolo m-a întrebat de ce nu m-a sunat doamna doctor. I-am zis, sunaţi-o dumneavoastră că mie nu mi-a zis de ce. Am vorbit prin mesaje, iar la 38 de săptămâni urma să mă văd iar cu dumneaei. Asta s-a întâmplat într-o miercuri. Duminică elimin dopul gelatinos, am avut contracţii. Trimit mesaj doamnei doctor, inclusiv poză cu dopul ca să mă creadă. La telefon nu a răspuns aşa că am sunat-o pe asistenta de la cabinetul ei particular. Dumneaei mi-a răspuns şi a zis să merg la maternitate că o să nasc. Acolo sunt medici de gardă şi o să mă interneze cineva. Am mers la maternitate, iar de gardă era doamna doctor Tîrnovanu. M-a văzut o domnişoară rezident. A văzut că este o problemă şi a chemat-o pe doamna doctor Tîrnovanu. Mi-a făcut ecografie şi a văzut poziţia transversală a fetei şi cordonul. Îmi zice că îmi trebuie cezariană, dar cine mă operează? Portarul? Sau eu singură în bucătărie? Doamna doctor Tîrnovanu a zis că au venit mămici de la Paşcani cu cordonul ieşit afară şi nu a murit fătul, doar nu o să moară la mine care sunt la 10 minute de spital. A murit...Doamnele de la triaj au zis că poate data viitoare este cu noroc. Mi-au zis să revin peste o săptămână când deja era prea târziu, că fata a decedat.”, a declarat femeia care a făcut reclamaţia la adresa medicilor.

Vă amintim, poliţiştii ieşeni au desfăşurat, în această dimineaţă, percheziţii într-un caz de malpraxis la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie “Cuza Vodă” din Iaşi, cea mai mare maternitate din Moldova. Procurorii investighează moartea intrauterină a unui făt.

”De fiecare dată când a venit s-a constatat că fătul era viu şi nu avea niciun motiv de internare. După ultima examinare, femeia a stat acasă două, trei zile, iar după trei zile a constatat absenţa mişcărilor fătului. Ulterior s-a internat pentru a se aprecia care este evoluţia sarcinii. A insistat să nască prin cezariană, nu am fost de acord cu acest lucru la a treia naştere şi doamna a născut în prezentaţie craniană. Fătul s-a orientat în poziţia optimă pentru naştere. I-am asigurat analgezie peridorală, confortul cel mai bun. Eu personal am avut 10-15 sarcini cu oprire evoluţie. Eu ştiu prin ce trece şi doctorul, şi familia dar şi femeia. I-am asigurat tot confortul necesar naşterii deşi ea solicita cezariană.”, a transmis Mircea Onofriescu, şef secţie la Maternitatea ”Cuza Vodă”, din Iaşi.