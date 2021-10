Olga, prima femeie din Republica Moldova care a urcat Everestul: „Trebuia să merg cu o anumită atitudine. Aşa că am îmbrăcat o ie pe sub echipament“

- Ai ajuns acolo pregătită cu tot ce se putea. Ştiu că te-ai îmbrăcat corespunzător pentru a-ţi reprezenta ţara.

Aşa este. Eram în echipamentul pentru 8.848 de metri, dar am zis că prima femeie din Republica Moldova trebuie să meargă cu o anumită atitudine pe Everest. Să păşească îmbrăcată corespunzător. Aşa că am îmbrăcat o ie tradiţională. Temperaturile sunt foarte scăzute, -45 de grade erau în dimineaţa aceea, dar am îmbrăcat-o sub echipament. Şi când am ajuns în vârf, mi-am deschis puţin fermoarul. Era cel mai frumos moment în care puteam să port o ie.

- Cum a fost coborârea?

De fapt, nu e important să urci, ci să cobori. Abia când am fost prima dată pe munţi am înţeles asta. Coborârea este foarte complicată, atunci se întâmplă cele mai multe situaţii neplăcute. Este prezentă oboseala, nu mai ai puteri. Din momentul în care noi am pornit din Camp 3 şi până am ajuns în vârf, la mine au trecut 24 de ore. Apoi mai ai nevoie de încă 10-12 ore să cobori.

În tot acest timp, nu mănânci, pentru că nu ţi-e foame acolo. Nu dormi, pentru că nu ai cum să dormi – şi nici nu se recomandă să dormi la astfel de înălţimi, poate dăuna sănătăţii. De aceea, atunci când cobori, nu rămâi în Camp 4, la 7.900 de metri, acolo de unde ai pornit, ci în Camp 2, la 6.400. Îţi aduni toate forţele pe care crezi că nu le mai ai, dar le ai, şi cobori. În munţi, într-o clipă se poate face super-frig de la super-cald, aşadar, este un şoc termic pentru organism.

Olga Ţapordei, pe Everest FOTO Arhiva personală