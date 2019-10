O tânără mamă care a cerut ajutor pentru o operaţie pe creier a adunat banii necesari în timp record: „Este copleşitor câţi oameni au sărit să ajute“

Diagnosticul "nu foarte blând" - tumoră pe creier - a fost pus anul acesta, iar singurul medic care ar putea interveni în cazul tinerei ieşence se află în Bucureşti.

Ana Teodora Popa le-a transmis reporterilor „Adevărul“ că a reuşit să strângă toţi banii necesari operaţiei. Tânăra are nevoie pentru operaţie de 7.000 de euro, bani pe care a reuşit să-i strângă din donaţii în doar câteva zile.



„Tocmai am adunat toată suma. E copleşitor câţi oameni au sărit să ajute. Apreciez mult”, ne-a spus Ana Teodora Popa.

Până acum, deşi tumoarea era acolo, nu s-a văzut la tomografie. După mult timp de aşteptare şi nenumărate controale, tânăra mamă a fost diagnosticată cu tumoare craniană.

„Anul acesta, în sfârşit am primit un diagnostic corect, după un proces lung, frustrant şi foarte costisitor. Am găsit în Bucureşti singurul medic care poate opera genul ăsta de tumoare (e dificil de ajuns la ea, fiindcă e în centrul creierului) şi care e de acord că am nevoie de operaţie ca să îmi recapăt viaţa pe care am pierdut-o aproape în totalitate”, spune Ana Teordora Popa.