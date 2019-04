O sosie a ministrului Sănătăţii a provocat isterie printre directorii spitalelor din Iaşi. Ce-au făcut angajaţii în aşteptarea unui control-surpriză care n-a mai venit

Miercuri, 10 aprilie, după-amiază, în Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” a fost văzută o femeie care arăta ca ministrul Sănătăţii. Vestea a ajuns repede la toate celelalte spitale din Iaşi, confuzia ţinând în alertă managerii şi personalul medical atât în cursul nopţii, dar şi astăzi.

„A fost vorba doar de o confuzie de persoane. A fost cineva în spital care semăna cu doamna ministru. Nu ştiu cine a văzut-o pe doamna iniţial, dar vestea s-a răspândit”, a precizat dr. Ionuţ Nistor, purtător de cuvânt al Spitalului „Parhon”.

Deşi prezenţa ministrului a fost infirmată încă de aseară, starea de panică s-a păstrat. În cursul nopţii, pe mai multe grupuri de Facebook ale personalului medical ieşean, au circulat diferite informaţii legate de unde s-ar afla Sorina Pintea. Unii susţineau că aceasta a fost cu certitudine la Spitalul „Parhon”, alţii că este la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi şi că urmează să se îndrepte spre alte instituţii medicale, iar o parte că e în Botoşani sau Suceava.





Starea de agitaţie s-a prelungit şi peste zi, deşi conducătorii spitalelor au început totuşi să-şi revină. Reprezentanţii Spitalului „Parhon” au precizat că nu au fost vizitaţi peste noapte şi că nici nu au auzit că vor fi, cei ai Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iaşi au precizat că „au existat doar zvonuri neoficiale”, iar conducerea Spitalului de Boli Infecţioase că „a fost cel mai probabil o exagerare”.

Contactată de Adevărul, ministrul Sorina Pintea a precizat că în noaptea de miercuri spre joi s-a aflat în spitalele din Tulcea şi că nu înţelege starea de panică a managerilor din spitalele ieşene.

„Am fost la Tulcea aseară, dar dacă se mobilizează oamenii din spitale este bine, sper să-i ţină pentru că voi veni şi la Iaşi. Eu nu înţeleg starea de panică, am fost în Călăraşi, am fost în Tulcea, dar toţi au fost foarte deschişi, au spus că într-adevăr, din momentul în care am început să verific şi au văzut cum fac un astfel de control, au început şi ei să fie mai atenţi la anumite aspecte. Dacă acesta este efectul este unul foarte bun. La Tulcea oamenii nu au fost deloc stresaţi pentru că ştiau că sunt în regulă într-un fel. Cu siguranţă voi schimba puţin modul în care voi face aceste controale şi nu mă refer la timpul zilei, ci la ceea ce voi verifica. Mă voi uita şi la alte aspecte”, a precizat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea le-a transmis celor din spitalele ieşene că judeţul se află pe lista ei şi că „Iaşul nu va scăpa”, aşa cum nu vor scăpa nici restul spitalelor din Moldova.

