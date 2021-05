O nouă ţeapă în mediul online: împrumuturile „minune”. „Franţuzoaica” vă lasă fără bani

O nouă ţeapă îşi face simţită prezenţa în mediul online. Pe diferite grupuri de Facebook, unde există mii de oameni, au fost făcute postări sau lăsate comentarii în care se vorbeşte despre nişte aşa-zise „împrumuturi minune”.

Fel de fel de persoane, majoritatea cu o identitate falsă, povestesc cum ar putea obţine bani frumoşi peste noapte de la persoane fizice, nu de la bănci.

„Cu o profundă recunoştinţă vreau să vă aduc mărturia mea aici, am primit un împrumut de 35.000 de euro pe contul meu luni dimineaţa. Tu, care cauţi un împrumut de bani, am dat peste o femeie serioasă şi cinstită de naţionalitate franceză. Am vorbit despre asta mai multor colegi care au primit şi împrumuturi de la această doamnă fără să aibă probleme. În special pentru mine, am primit solicitarea de credit prin transfer bancar în 72 de ore fără protocol şi sunt complet mulţumit. Pentru solicitările dvs. de credit, o singură adresă. Iată WhatsApp”, se arată într-un mesaj postat într-un grup privat de Facebook.

Astfel, ţeparii aşteaptă să fie contactaţi de diferite persoane care cer împrumuturi, iar, în cele din urmă, solicită un fel de comision pentru a face presupusul transfer. Odată ce primesc banii în cont, transferul este bineînţeles anulat, iar cei care cred că ar putea obţine un împrumut sunt, de fapt, mai datori decât erau până atunci.

Până la momentul apariţiei acestui articol, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi nu a fost înregistrate astfel de cazuri (sunt însă destul de multe în restul ţării), dar oamenii legii atrag atenţia asupra riscului la care ne expunem atunci când credem tot ce vedem/auzim în mediul online.

„Criminalitatea în mediul online cunoaşte o rată foarte rapidă de dezvoltare şi diversificare, reprezentând, totodată, un domeniu aflat într-o permanentă inovare. Astfel, expansiunea tipurilor de dispozitive care fac posibilă accesarea mobilă a internetului a dus la creşterea exponenţială a numărului de utilizatori. O problemă în abordarea acestor situaţii de către utilizatorii de internet poate fi şi lipsa de experienţă, coroborată cu gradul foarte redus de conştientizare a pericolelor ce-i pot ameninţa în mediul online”, transmite IPJ Iaşi.

În final, utilizatorii sunt sfătuiţi să nu creadă în altfel de „soluţii minune” şi, mai ales, să nu aibă încredere în persoane necunoscute.

