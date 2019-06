O femeie intoxicată a murit, deşi a fost transferată între trei spitale. Când şi-au dat seama medicii ce problemă are

O femeie în vârstă de 46 de ani din municipiul Iaşi a murit în condiţii ciudate, după ce a fost plimbată prin trei spitale din oraşul reşedinţă de judeţ. Femeia a fost transportată iniţial de un membru al familiei la Institutul de Psihiatrie „Socola“ Iaşi, după ce ar fi fost găsită în stare de semi-conştienţă, părând a fi într-o stare avansată de ebrietate.



Femeia a fost consultată în camera de gardă, iar în urma analizelor medicii psihiatri au constatat că starea ei nu era cauzată de abuzul de alcool, ci că are simptomele unei pancreatite acute, o afecţiune ce constă în inflamarea pancreasului. Medicii de la Socola au mai constatat şi o problemă cardiacă care necesita tratament imediat. În mai puţin de o oră de la intrarea în ambulatoriul de la „Socola“, pacienta a fost preluată de o ambulanţă, în urma solicitării medicilor psihiatri, şi transferată la Unitatea de Primire Urgenţe (UPU) a Spitalului „Sfântul Spiridon“ din Iaşi.



Stop cardiac fatal



Investigaţiile din camera de urgenţă au arătat că femeia, care intrase deja în comă, suferise o intoxicaţie severă cu o substanţă care n-a putut fi identificată şi că necesită dializă. Astfel, femeia a fost transportată la cea de-a treia unitate medicală, Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon“ din Iaşi, unde a fost internată în secţia de terapie intensivă (ATI) şi apoi supusă dializei. În cursul nopţii de marţi spre miercuri, 5 iunie, după aproximativ 12 ore de când a trecut pragul primului dintre cele trei spitale, femeia a făcut stop cardiac şi n-a mai putut fi salvată.



„Pacienta a fost direcţionată la noi de la Spitalul Spiridon, pentru dializă. Imediat ce a ajuns în spital am început procedura, însă în cursul nopţii pacienta a intrat în stop cardio-respirator şi nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare, astfel că în cele din urmă a fost declarat decesul“, a precizat medicul Ionuţ Nistor, purtător de cuvânt al Spitalului „Parhon“.



Surse din spital spun că rapiditatea cu care s-a degradat starea pacientei, plus simptomele constatate, indică o intoxicaţie cu o cantitate mare de antigel. Membrii familiei nu ştiu însă ca femeia să fi avut gânduri suicidare şi nu-şi explică gestul ei.



Cauzele intoxicaţiei cu antigel



Doctorii de la Spitalul „Parhon“, care se confruntă periodic cu intoxicaţii cu antigel spun că cele mai frecvente situaţii care duc la astfel de întâmplări sunt tentativele de suicid, care predomină în cazul persoanelor tinere depresive, sau consumul excesiv de alcool, pe fondul căruia persoanele ajung să încurce sticlele pe care le găsesc în casă şi să bea substanţe otrăvitoare.



În cazul femeii de 46 de ani care şi-a pierdut viaţa după ce a trecut prin trei unităţi medicale, semnele par să indice mai mult spre cea de-a doua variantă, întrucât în cele mai multe situaţii, pancreatita are drept cauză principală alcoolismul cronic. Trupul femeii a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Iaşi pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cu certitudine ce substanţă i-a fost fatală.

