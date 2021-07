O femeie din Iaşi şi-a reclamat soţul la Poliţie. Obiectul găsit în pod care a speriat-o de moarte

Bărbatul în vârstă de 46 de ani a ajuns să aibă probleme cu Poliţia după ce a fost reclamat chiar de propria soţie, care a găsit în podul casei un pistol folosit de trupele speciale. Ştiind că soţul ei devine recalcitrant atunci când consumă băuturi alcoolice, femeia s-a gândit că este mai bine să afle detalii despre arma găsită în pod.

Se pare că bărbatul a găsit pistolul în podul unei alte case, unde el se afla şi ajuta la demolarea clădirii. Adus la audieri, acesta a declarat că avea de gând să predea arma şi gloanţele într-un final.

„În dimineaţa zilei de 26 noiembrie 2018, în jurul orei 4:45, poliţiştii au fost sesizaţi printr-un apel la 112 de către R.F. cu privire la faptul că soţul său, inculpatul, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, a făcut scandal la domiciliu şi a alungat-o din locuinţă. Din primele informaţii obţinute de către echipajul de Poliţie ajuns la faţa locului a rezultat că, în seara zilei de 25 noiembrie 2018, inculpatul a revenit la domiciliu sub influenţa băuturilor alcoolice şi a făcut scandal. Motivul scandalului l-a reprezentat faptul că inculpatul a adus în locuinţă un pistol şi muniţia aferentă, ce au fost găsite de R.F. într-o sacoşă de plastic şi, pe care, ulterior, le-a predat martorului C.H., de teamă ca soţul ei, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, să nu le folosească”, au menţionat procurorii ieşeni.



Judecătorii l-au condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiei. Decizia nu este însă definitivă şi poate fi contestată.