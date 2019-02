O bătrână aproape îngheţată a fost găsită pe stradă la Iaşi doar în capot şi papuci de casă. „Prezenta semne ale demenţei“

Pentru că femeia stătea în zăpadă şi părea aproape îngheţată, bărbatul a sunat la 112, iar la faţa locului a mers un echipaj medical care a transportat-o la Unitatea de Primire Urgenţe (UPU) a Spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi.

Femeia avea hipotermie severă şi o stare de confuzie. După ce a fost resuscitată, a fost transferată la Spitalul de Psihiatrie Socola.

„Pacienta în vârstă de 70 de ani a ajuns în UPU după ce un trecător i-a semnalat prezenţa în faţa unui bloc. Aceasta era hipotermică, cu o temperatură a corpului de 31 de grade, şi confuză. După ce am tratat-o, am chemat poliţia pentru a o identifica şi am solicitat să fie dirijată către Spitalul Socola pentru că avea semne ale demenţei“, a precizat profesorul Diana Cimpoeşu, medic-şef UPU-SMURD.

Nu se ştie dacă femeia fusese diagnosticată de mai multă vreme cu o boală psihică, dar specialiştii recomandă celor care au rude cu vârste înaintate sau bolnave să se intereseze de starea lor.

