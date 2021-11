Nunta anului la Iaşi. Tanti Sofica s-a măritat cu un bărbat care-i putea fi copil. „Nimeni nu voia să ne cunune” VIDEO

Mireasa anului vine de la Iaşi. Are 76 de ani şi s-a căsătorit cu „alesul inimii ei” - un bărbat cu aproape 30 de ani mai tânăr. Zilele trecute, tanti Sofica a îmbrăcat rochia de mireasă, iar Miluţă costumul de mire. Cei doi şi-au unit destinele în faţa lui Dumnezeu, în ciuda gurilor rele din comună.

Cei doi îndrăgostiţi mărturisesc că cea mai mare provocare a fost să-şi găsească naşi. Într-un final, sfătuiţi de preotul din sat, au reuşit să-şi găsească părinţi spirituali şi să se cunune.

„Noi suntem împreună de când a murit soţul meu… Cam după jumătate de an, cam aşa. Ei, la început toată lumea vorbea despre noi, nu era om să nu ştie. După nu a mai fost cine ştie ce tam-tam… ne-au lăsat în pace. Preotul tot mi-a spus că ar trebui să mă cunun, că trăim în păcat. Am vrut să mergem, dar nu am găsit naşi. Nimeni nu voia să ne cunune. Până la urmă, fratele lui a acceptat şi duminică ne-am cununat”, a spus Sofica Onică pentru sursa citată.

Sursa: YT/BZI