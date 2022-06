Nicolae de peste Prut, bacalaureat de 10. Este dublu olimpic naţional, în ciuda unui accident. „Sper să fac operaţia cândva“

Nicolae Mihailov, originar din Republica Moldova şi olimpic naţional în România, şi-a pierdut vederea de la ochiul stâng în urma unui banal accident, însă acest lucru nu l-a împiedicat să obţină performanţe şcolare deosebite.

Olimpic naţional la Olimpiada Interdisciplinară pe domeniul Economic, Administrativ, Comerţ şi matematică, Nicolae a demonstrat că totul este posibil cu multă voinţă.

Astăzi, este mândru absolvent de clasa a XII-a, obţinând nota 10 în proba de matematică la Bacalaureat.

„Eu mă duceam în grădină, la un moş care curăţa via, m-am împiedicat şi am căzut cu ochiul într-o viţă de vie. Atunci am avut acea traumă, s-a spart cristalinul, pupila. Am mers la Chişinău, am avut o operaţie, din fericire nu am pierdut ochiul, putea să se usuce şi să nu îl mai am deloc. Totuşi, nu văd cu el, dar sper să reuşesc cândva să fac operaţia şi să văd iar cu el”, a povestit pentru Tele M Nicolae Mihailov, dublu olimpic naţional la matematică.