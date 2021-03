Motivul pentru care judecătorii ieşeni i-au interzis unei tinere să practice videochatul timp de doi ani

Magistraţii Judecătoriei Iaşi au condamnat-o joi, 25 martie, pe Iulia C., o tânără din Iaşi, la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare pentru şantaj. În plus, judecătorii i-au interzis tinerei să mai presteze activităţi de videochat, după ce a şantajat un client francez, ameninţându-l că publică imagini indecente cu el pe reţelele sociale.

„Instanţa îi aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a practica activităţi de expunere, în direct sau înregistrate, adresate unui public sau unui individ, prin tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, a unor comportamente ori discuţii sexuale explicite, pe o perioadă de doi ani, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale”, au menţionat magistraţii din cadrul Judecătoriei Iaşi, potrivit bzi.ro. Mai mult, instanţa i-a confiscat telefonul şi a pus-o la muncă în folosul comunităţii. „Inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 90 de zile, fie în cadrul Consiliului Local Iaşi – Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi, fie în cadrul fie în cadrul Institutului de Psihiatrie «Socola»”, au subliniat judecătorii.

Procesul tinerei a început pe 15 septembrie 2020, când procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi au trimis-o în judecată, sub acuzaţia de şantaj.

Potrivit procurorilor, după ce a intrat în discuţii cu un cetăţean francez, tânăra a salvat fotografii în ipostaze indecente cu acesta. Ieşeanca ar fi început să-l şantajeze şi i-ar fi cerut diverse sume de bani timp de aproape 7 luni. La un moment dat, omul de afaceri francez a apelat la oamenii legii.

Femeia a fost reţinută pentru 24 de ore pe 26 mai 2020, fiind cercetată, ulterior, sub control judiciar.