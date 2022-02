Mihai Chirica revine în fotoliul de primar al municipiului Iaşi. Contestaţia sa împotriva deciziei DNA, admisă

Tribunalul a admis vineri plângerea înaintată de primarul Mihai Chirica împotriva ordonanţei prin care procurorii DNA au dispus instituirea controlului judiciar împotriva edilului.

Ca urmare a acestei decizii, Mihai Chirica poate reveni şi pe postul de primar, ocupat în ultimele zile de către viceprimarul Daniel Juravle. Decizia de vineri a instanţei este definitivă.

„Admite plângerea formulată de petentul-inculpat Chirica Mihai, împotriva ordonanţei procurorului de luare a măsurii preventive a controlului judiciar din 04.02.2022 dată în dosarul nr.3/P/2022 al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi, cercetat pentru comiterea infracţiunilor de «fals intelectual» în formă continuată, prev. de disp. art. 321 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (două acte materiale), instigare la «uzurparea funcţiei» prev. de disp. art. 47 C. pen. cu referire la art. 300 C. pen. rap la art. 132 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal”, se arată în decizia judecătorului.

Vă reamintim că procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Iaşi au anunţat pe data de 4 februarie că au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, faţă de Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi. Acesta este cercetat pentru infracţiunile de fals intelectual în formă continuată şi instigare la uzurparea funcţiei.

