Meserii vechi de sute de ani, pe cale de dispariţie. „Dacă aş avea bani şi un spaţiu mai bun, aş forma ucenici“

Când era mic, fura acul şi aţa de la bunica sa croitoreasă. Apoi, când a mai crescut, a început să o ajute. Dar nu degeaba. Pe vremea aceea nu înţelegea că experienţa asta îl va ajuta toată viaţa, aşa că se bucura de cei câţiva lei pe care îi primea drept recompensă. „Mă bucuram când vedeam că am bani, mai ales că ştiam că făcusem ceva pentru ei. Ziceam: «Oo, am bani de un film». Îi strângeam, îi puneam în cărţile sfinte”, îşi aminteşte Costică Prodan.

Viitorul unor meserii practicate de sute de ani este pus sub semnul întrebării. Dacă în trecut o haină sau o pereche de încălţăminte din piele rezistau mulţi ani, fiind reparate ori de câte ori era nevoie, acum majoritatea articolelor vestimentare sunt cumpărate pentru a putea fi purtate o scurtă perioadă de timp, nemaifiind duse la reparat.

O cămăruţă despre care poţi crede uşor că a fost părăsită, aşa arată spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea Costică Prodan.

„Sistemul m-a adus în situaţia asta. Mi-e ruşine mie de locul în care am ajuns să lucrez. Am lucrat în cooperaţie, spaţiile s-au vândut, s-au dat aşa cum se dădeau pe vremea aia. Am ajuns fără spaţiu. Acum, ca să obţii un spaţiu...licitaţie. Golăneala e în floare, bani murdari, spălaţi. Eu lucrez cu acul şi cu degetarul. Mi-ar trebui o cabină de probă, mai iei o măsură”, spune Costică Prodan.

Această dărâmătură poate fi uşor numită şi muzeu, asta datorită obiectelor vechi pe care meseriaşul Costică Prodan le foloseşte acolo. Are calapoade vechi de sute de ani, iar când trebuie să coasă ceva foloseşte maşina de cusut moştenită de la bunica lui.