Medicul-şef UPU Iaşi: „Un pacient a fost ventilat timp de patru ore pe balon. Nu era niciun ventilator disponibil“

Marţi, 19 octombrie, 20 de pacienţi cu forme severe de COVID-19, care necesită internare la ATI, sunt trataţi în UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iaşi.





Pacienţii nu pot fi dirijaţi către spitalele din Iaşi, întrucât nu mai există locuri libere, spune medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi.

„Fiecare zi ne demonstrează că poate fi şi mai rău. Dimineaţă erau 20 de pacienţi în UPU care necesitau internare la ATI. 11 erau intubaţi, şapte ventilaţi şi doi erau pe flux mare de oxigen. Sunt pacienţi cu vârste din ce în ce mai tinere şi forme tot mai severe. Cel mai tânăr pacient are 27 de ani. El are o formă extrem de severă, cu complicaţii multiple. Era sănătos anterior. Are acum insuficienţă renală, tulburări de coagulare, tulburări metabolice şi necesită o terapie extrem de susţinută pentru o speranţă mică de a putea respira singur", a declarat dr. Diana Cimpoeşu.

Potrivit acesteia, un bolnav a fost ventilat timp de patru ore „pe balon", întrucât nu era niciun ventilator disponibil.

„Practic, forţa şi mecanica respiratorie au fost suplinite de munca unui asistent, infirmier sau brancardier. Situaţia este gravă, capacitatea din spitalele ieşene este oricum depăşită. O speranţă vine de la ziua de mâine, când vor mai fi deschise câteva locuri de terapie intensivă la Spitalul mobil de la Leţcani", a explicat medicul Diana Cimpoeşu.

