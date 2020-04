Medic rezident în Iaşi, detaşat la Suceava: „Primul pacient pe care l-am consultat a fost fratele bunicului meu. A decedat“

În contextul extinderii pandemiei de coronavirus în România, unii medici demisionează, iar alţii sunt nevoiţi să meargă „faţă în faţă cu duşmanul”, în linia întâi. Din această a doua categorie face parte şi Alina Cigoli, medic rezident, medicină de urgenţă, la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iaşi.

Iaşiul a devenit casa ei. Aici, în capitala Moldovei, şi-a întemeiat o familie. Însă, în această perioadă, este nevoită să petreacă mai mult timp în Suceava, oraşul ei natal, dar nu acasă cu familia, ci la spital. Deşi până acum momentul plecării la Suceava era motiv de bucurie atât pentru ea, cât şi pentru fetiţa ei de patru ani, ultimul drum făcut spre Suceava, zonă roşie, l-a făcut cu inima strânsă.

„Sunt medic rezident, medicină de urgenţă, anul V, la Iaşi. Sunt detaşată la Suceava timp de o lună. Această poveste începe de pe 23 martie, când am primit un mesaj că este posibil să fie nevoie de mai mulţi medici în Suceava. Mi-am făcut bagajele avându-i alături pe soţul şi pe copilul meu, care mă întreba frecvent unde merg. Fetiţa mea are 4 ani. A fost un moment dificil. Mi-am făcut bagajele cu inima strânsă. Suntem oameni, sentimentul de frică este prezent, e adevărat. Dar am ales să fiu medic de urgenţă. Asta înseamnă că oricând poţi primi un telefon şi trebuie să fii pregătit să pleci acolo unde e nevoie de tine”, mărturiseşte Alina Cigoli, medic rezident.

Rudele sale, principalii pacienţi

Pe lângă stresul provocat de contextul general actual al României, medicul rezident Alina Cigoli a mai primit încă o lovitură: a fost nevoită să-şi consulte propriile rude. Una dintre ele a ajuns în stare gravă la spital, acolo unde a şi decedat.

„Întâmplarea face că am consultat şi o parte din rudele mele, eu fiind din Suceava. Inevitabil au fost aduse cu ambulanţa şi rude de-ale mele. A fost greu pentru că intervin şi sentimentele. O parte dintre ele au fost în stare gravă. Unul din pacienţi a pierdut lupta cu această boală grea. Primul pacient pe care l-am consultat a fost fratele bunicului meu. Nu ştiam că va veni. Mi-a fost adus de ambulanţă, într-o stare foarte gravă, cu înaltă suspiciune de infecţie cu coronavirus. A fost direcţionat către Spitalul de Boli Infecţioase Suceava, unde a decedat a doua zi”, mărturiseşte Alina Cigoli.

Medicul SMURD susţine că, în pofida situaţiei de criză, va încerca din răsputeri să-şi facă meseria cum ştie mai bine.

„Îmi pare rău pentru toate familiile care au pierdut oameni dragi din cauza acestui virus. Încercăm din răsputeri să ajutăm cât mai mult populaţia, încercăm să ne facem datoria. Fiind o situaţie nouă pentru toată lumea, încercăm să ne adaptăm din mers”.

A împlinit 30 de ani în spital. „Pentru prima dată nu pot ajunge acasă“

Luni, 1 aprilie, Alina Cigoli, a împlinit vârsta de 30 de ani. Anul acesta, a fost nevoită să schimbe decorul şi să stea departe de casă. „Azi (n.red. - luni, 1 aprilie), când împlinesc 30 ani mă încearcă un mare sentiment de tristeţe, pentru că sunt în judeţul în care m-am născut, dar totuşi nu pot să-mi văd familia. Pentru prima dată în viaţă nu pot să ajung acasă. Pentru prima dată în viaţă mi-am făcut bagajul şi am plecat singură”.

Alina este doar unul dintre cei cinci medici care au plecat de la Iaşi pentru ca Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului din Suceava să se poată deschide. Alături de ei au mers alţi patru asistenţi medicali, dar şi coordonatorul UPU-SMURD Iaşi.